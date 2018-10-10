“Esnaf tefecilerin eline düşüyor”

PARA ihtiyacı olan esnafın kan emici tefeciler için av haline geldiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf birçok kalemde vergi ile, çevresindeki AVM ve zincir marketler ile uğraşırken iş yeriyle ilgili ya da kendi ihtiyacıyla ilgili para sıkıntısı oluyor. Bu da tefeciler için çok büyük fırsat haline geliyor. Uzun yıllardır devam eden bu kan emici tefeciler maalesef hala varlığını sürdürüyor. Bunun da en önemli nedeni, esnafı tefecilerin eline düşüren bankalar. Esnaf kara liste yüzünden bankadan para alamayınca son çare mecburen tefecinin eline düşüyor. Kafalarına göre faiz uygulayan tefeciler bir ay yüzde 20, diğer ay yüzde 50 gibi uçuk faizlerle esnafı soyuyor. Bu tamamen kan emiciliktir. Esnafın zaten aldığı paranın iki-üç katını ödeyebilecek durumu olsa ilk aldığı paraya ihtiyaç da duymaz. Bu yüzden her gün tehditlerle karşı karşıya kalan, iflas eden, ailesiyle arası bozulan, depresyona giren birçok esnafımız var” diye konuştu.

“ESNAF TEFECİNİN ELİNE KARA LİSTE SORUNU YÜZÜNDEN DÜŞÜYOR”

Tefecilerin türemesine bankaların kara liste sorununun neden olduğunu ifade eden Palandöken, “Esnaf neden banka yerine tefecinin eline düşüyor? Bunun en önemli nedeni kara liste sorunu. Bankaların da faizleri yüksek fakat tefeciler onlardan çok daha beter. Esnafa yönelik kredi imkânları var fakat esnaf buna kara listede olduğu için ulaşamıyor. Esnafın sermayesi az, ekonomik dalgalanmalardan da en çok etkilenen kesim. Hal böyle iken geçmişte borçlarını ödeyemediğinde kara listeye alınmış oluyor. Tüm borçlarını temizlese bile kara listede görünüyor. Artık etkin bir sicil affı esnaf için şart. 2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez sicil affı çıkarıldı fakat bunu görmezden gelen bankalar oldu. Esnafın krediye ulaşarak işlerini düzeltmesi, yanında eleman da çalıştırarak doğrudan istihdama da katkı sağlar. Esnafın bankalar ile tefeciler arasında sıkışıp kalmasına göz yumulmamalı” dedi.