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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
10.10.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

“Esnaf tefecilerin eline düşüyor”

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“Esnaf tefecilerin eline düşüyor”

Esnafın kara liste yüzünden bankadan para alamayınca tefecilerin kurbanı olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Para ihtiyacı olan esnaf kara listede olduğunda bankadan kredi çekemiyor. Bu durumda da tefecilere gün doğuyor. Esnafı tefecilere mecbur bırakan sistemin düzeltilmesi ve etkin bir sicil affı gelmesi şart oldu” dedi.

PARA ihtiyacı olan esnafın kan emici tefeciler için av haline geldiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf birçok kalemde vergi ile, çevresindeki AVM ve zincir marketler ile uğraşırken iş yeriyle ilgili ya da kendi ihtiyacıyla ilgili para sıkıntısı oluyor. Bu da tefeciler için çok büyük fırsat haline geliyor. Uzun yıllardır devam eden bu kan emici tefeciler maalesef hala varlığını sürdürüyor. Bunun da en önemli nedeni, esnafı tefecilerin eline düşüren bankalar. Esnaf kara liste yüzünden bankadan para alamayınca son çare mecburen tefecinin eline düşüyor. Kafalarına göre faiz uygulayan tefeciler bir ay yüzde 20, diğer ay yüzde 50 gibi uçuk faizlerle esnafı soyuyor. Bu tamamen kan emiciliktir. Esnafın zaten aldığı paranın iki-üç katını ödeyebilecek durumu olsa ilk aldığı paraya ihtiyaç da duymaz. Bu yüzden her gün tehditlerle karşı karşıya kalan, iflas eden, ailesiyle arası bozulan, depresyona giren birçok esnafımız var” diye konuştu.

“ESNAF TEFECİNİN ELİNE KARA LİSTE SORUNU YÜZÜNDEN DÜŞÜYOR”

Tefecilerin türemesine bankaların kara liste sorununun neden olduğunu ifade eden Palandöken, “Esnaf neden banka yerine tefecinin eline düşüyor? Bunun en önemli nedeni kara liste sorunu. Bankaların da faizleri yüksek fakat tefeciler onlardan çok daha beter. Esnafa yönelik kredi imkânları var fakat esnaf buna kara listede olduğu için ulaşamıyor. Esnafın sermayesi az, ekonomik dalgalanmalardan da en çok etkilenen kesim. Hal böyle iken geçmişte borçlarını ödeyemediğinde kara listeye alınmış oluyor. Tüm borçlarını temizlese bile kara listede görünüyor. Artık etkin bir sicil affı esnaf için şart. 2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez sicil affı çıkarıldı fakat bunu görmezden gelen bankalar oldu. Esnafın krediye ulaşarak işlerini düzeltmesi, yanında eleman da çalıştırarak doğrudan istihdama da katkı sağlar. Esnafın bankalar ile tefeciler arasında sıkışıp kalmasına göz yumulmamalı” dedi.

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