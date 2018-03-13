Esnaf sayısı 2 ayda 3 bin 500 arttı

Medya takip ajansı Interpress’in Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından açıklanan verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de bu yılın ilk iki aylık döneminde esnaf ve sanatkâr sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,20 artışla 1 milyon 693 bin 357'ye yükseldiği ortaya çıktı.

Kadın esnaf ve sanatkâr sayısının da yılın ilk iki ayında yüzde 3,96 artış gösterdiği belirlenirken, geçen yılın aynı döneminde 256 bin 992 olan kadın esnaf sayısının 10 bin 191 artarak Şubat sonu itibarıyla 267 bin 183 olduğu tespit edildi.

TOPLAM İŞYERİ SAYISI 1 MİLYON 822 BİNİ GEÇTİ

Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı aylarına göre açılan iş yeri sayısında 8,32'lik artış meydana geldiği saptandı. Geçen yılın ilk iki ayında 46 bin 914 olarak açıklanan iş yeri sayısının, bu yıl 3 bin 903 artarak Şubat ayı sonu itibarıyla 50 bin 817'ye ulaştığı görüldü.

Yılın ilk iki ayında kapanan iş yeri sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,27'lik artış yaşanırken, bu yılın aynı döneminde ise kapanan işyeri sayısının 20 bin 310 olduğu anlaşıldı. Buna göre Şubat sonu itibarıyla Türkiye’de toplam iş yeri sayısı 1 milyon 822 bin 287 olarak tespit edildi.

EN ÇOK ESNAF MUĞLA’DA, KADIN ESNAFTA ÇANAKKALE LİDER

Türkiye genelinde şehirlerin nüfusuna göre esnaf sayıları dikkate alındığında, 36 bin 738 ile en fazla esnafın Muğla'da bulunduğu belirlendi. En az esnafın ise 3 bin 879 ile Şırnak'ta bulunduğu tespit edildi.

Muğla'nın ardından nüfusa göre esnaf sayısının en fazla olduğu iller ise sırasıyla Burdur, Çanakkale, Edirne ve Artvin olarak saptandı. Öte yandan nüfusa oranla kadın esnafın en çok olduğu ilk 5 il sırasıyla yüzde 0,83 ile Çanakkale, yüzde 0,78 ile Muğla, yüzde 0,76 ile Uşak, yüzde 0,75 ile Burdur ve 0,72 ile Balıkesir olarak belirlendi.