Esnaf odası başkanlığı için 4 dil bilen kadın esnaf aday oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEsnaf odası başkanlığı için 4 dil bilen kadın esnaf aday oldu
GeriEkonomi Esnaf odası başkanlığı için 4 dil bilen kadın esnaf aday oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
25.03.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Esnaf odası başkanlığı için 4 dil bilen kadın esnaf aday oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esnaf odası başkanlığı için 4 dil bilen kadın esnaf aday oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na 4 dil bilen, 2 üniversite mezunu kadın bir esnaf aday oldu.

Tatvan'da bugün yapılacak olan olağanüstü genel kurulla seçimleri yenilenecek olan 51 yıllık Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığı için ilk defa bir kadın aday oldu.

Başkanlık yarışında şuana kadar 3 erkek adaylığını açıklarken, seçime kısa bir süre kala Türkçe ve Kürtçe, İngilizce ve Farsça olmak üzere 4 dil bilen, 2 üniversite mezunu esnaf ve bir çocuk annesi olan Mızgin Aygül de (30) adaylığını açıklayarak adaylık yarışına yeni bir heyecan kazandırdı. Daha öncesinde hiç kadın adayın çıkmadığı bir alanda radikal bir karar alarak adaylığı ile bölgede bir ilke imza atan Aygül, “Tatvan’a Kadın Eli Değecek” sloganıyla seçim çalışmalarını sürdürdü.

Adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Mızgin Aygül, adaylığı ile ilgili birçok kesimden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Kadınların artık toplumun her alanında söz sahibi olması gerektiğini savunan Aygül, kadının sosyal ve yönetsel yaşamdaki temsilyetinin  pratikte de olması gerektiğine inandığı için aday olduğunu ifade etti. Aygül açıklamasının devamında “Üyesi olduğum Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odasında son 3 aydır farklı sebeplerden dolayı başkanlıklar düşürüldü, seçim yenilenmek zorunda kalındı. Zaten ekonomik dar boğazla cebelleşen esnafımızın aylardır bu gündemle meşgul edilmesine dur denilmesi, gittikçe karmaşıklaşan bu duruma kadın eli değmesi gerektiğini düşündüğümüz için aday oldum. Esnafımız artık seçim, çekişme, gerginlik değil hizmet bekliyor.

Bu anlamda yönetim kurulumuzda yer alacak arkadaşlarımız hazır. İnce eleyip, sık dokuduğumuz bir liste oldu. Yine oda bünyesinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir dizi projemiz var. Hayata geçireceğimiz bu projelerle hem esnaflarımızın elini güçlendirmiş olacağız hem de sorunları büyük ölçüde çözmüş olacağız” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meksika'da bir kamyonette kurşuna dizilmiş 15 kişi bulundu

Kritik Türkiye-AB zirvesi 'kolay geçmeyecek'

Kerkük'te patlama: 3 sivil yaralandı

Barcelona sokakları karıştı