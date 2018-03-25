Esnaf odası başkanlığı için 4 dil bilen kadın esnaf aday oldu

Tatvan'da bugün yapılacak olan olağanüstü genel kurulla seçimleri yenilenecek olan 51 yıllık Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığı için ilk defa bir kadın aday oldu.

Başkanlık yarışında şuana kadar 3 erkek adaylığını açıklarken, seçime kısa bir süre kala Türkçe ve Kürtçe, İngilizce ve Farsça olmak üzere 4 dil bilen, 2 üniversite mezunu esnaf ve bir çocuk annesi olan Mızgin Aygül de (30) adaylığını açıklayarak adaylık yarışına yeni bir heyecan kazandırdı. Daha öncesinde hiç kadın adayın çıkmadığı bir alanda radikal bir karar alarak adaylığı ile bölgede bir ilke imza atan Aygül, “Tatvan’a Kadın Eli Değecek” sloganıyla seçim çalışmalarını sürdürdü.

Adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Mızgin Aygül, adaylığı ile ilgili birçok kesimden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Kadınların artık toplumun her alanında söz sahibi olması gerektiğini savunan Aygül, kadının sosyal ve yönetsel yaşamdaki temsilyetinin pratikte de olması gerektiğine inandığı için aday olduğunu ifade etti. Aygül açıklamasının devamında “Üyesi olduğum Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odasında son 3 aydır farklı sebeplerden dolayı başkanlıklar düşürüldü, seçim yenilenmek zorunda kalındı. Zaten ekonomik dar boğazla cebelleşen esnafımızın aylardır bu gündemle meşgul edilmesine dur denilmesi, gittikçe karmaşıklaşan bu duruma kadın eli değmesi gerektiğini düşündüğümüz için aday oldum. Esnafımız artık seçim, çekişme, gerginlik değil hizmet bekliyor.

Bu anlamda yönetim kurulumuzda yer alacak arkadaşlarımız hazır. İnce eleyip, sık dokuduğumuz bir liste oldu. Yine oda bünyesinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir dizi projemiz var. Hayata geçireceğimiz bu projelerle hem esnaflarımızın elini güçlendirmiş olacağız hem de sorunları büyük ölçüde çözmüş olacağız” diye konuştu.