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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOLU/ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Esnaf fon için erteleme istiyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Esnaf fon için erteleme istiyor

ESNAF, 1.5 ay sonra başlayacak olan ahilik fonu kesintilerine, 1 yıl erteleme istiyor.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Durumlar düzelene kadar erteleme olsun. Hem 1 yıl erteleme istiyoruz hem de ahilik fonu için bizden 2 puan kesinti yapılırken, devlet bir puan katkı sağlıyor. Bunu da da yarı yarıya paylaşalım, devlet de yarısını üstlensin. Biz 1,5 puan katkıda bulunalım, devlet de o kadar versin” dedi. Palandöken, taleplerini ilettiklerini ve konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

1.7 MİLYON KİŞİ

Ahilik fonu kesintisi ekim ayı itibariyle sayıları 1 milyon 785 bin 586’ya çıkan esnaf ve sanatkarı yakından ilgilendiriyor. Yeni bir değişiklik olmaması durumunda, işyeri sahiplerinin tamamı, ocak ayıyla birlikte kesinti kapsamına girecek. Ahilik sandığı için her esnaftan brüt asgari ücretin yüzde 2’si oranında prim alınmaya başlanacak. Bu da 2019 yılı rakamlarıyla aylık 51 TL’den başlayan bir prim ödemesini beraberinde getiriyor. İşsizlik döneminde alacağı maaşı yüksek isteyen esnaf ise daha yüksek orandan prim ödeyebilecek. Gelecek yıl yapılacak zamma göre, aylık minimum prim ödemesi de artacak. Ahilik fonu için prim ödemeye gelecek yıl başlayacak esnaflar, işsizlik maaşı almaya ise, 2023 yılından itibaren hak kazanabilecek. Esnaf, ahilik fonu için erteleme talep ederken, gelecek yıl yapılacak hesaplamaların içine ahilik fonu kesintileri de eklenmeye başlandı. İşsizlik sigortası fonunun gelecek yılki projeksiyonlarında ahilik fonu primleri de bulunuyor. Buna göre, 2018 yılında 127 milyar TL olan fon, 2019 yılı sonunda sadece 2 milyar TL’lik bir artışla 129 milyar 644 milyon TL olacak. 2020 yılında ise fonun büyüklüğü, esnaflardan yapılacak kesintilerin de eklenmesiyle 138 milyar 109 milyon TL’ye çıkacak.

 

ŞARTLARI BULUNUYOR

AHİLİK Sandığından, sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlar faydalanabilecek. Böyle bir durumda 180 gün (6 ay) işsizlik maaş ödenecek. 900 gün faaliyetini sürdüren ve Sandığa prim ödemiş olanlar 240 gün (8 ay) maaş ödenecek. 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Sandığa prim ödeyenler 300 gün (10 ay) maaş alabilecek.

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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