Esnaf fon için erteleme istiyor
ESNAF, 1.5 ay sonra başlayacak olan ahilik fonu kesintilerine, 1 yıl erteleme istiyor.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Durumlar düzelene kadar erteleme olsun. Hem 1 yıl erteleme istiyoruz hem de ahilik fonu için bizden 2 puan kesinti yapılırken, devlet bir puan katkı sağlıyor. Bunu da da yarı yarıya paylaşalım, devlet de yarısını üstlensin. Biz 1,5 puan katkıda bulunalım, devlet de o kadar versin” dedi. Palandöken, taleplerini ilettiklerini ve konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
1.7 MİLYON KİŞİ
Ahilik fonu kesintisi ekim ayı itibariyle sayıları 1 milyon 785 bin 586’ya çıkan esnaf ve sanatkarı yakından ilgilendiriyor. Yeni bir değişiklik olmaması durumunda, işyeri sahiplerinin tamamı, ocak ayıyla birlikte kesinti kapsamına girecek. Ahilik sandığı için her esnaftan brüt asgari ücretin yüzde 2’si oranında prim alınmaya başlanacak. Bu da 2019 yılı rakamlarıyla aylık 51 TL’den başlayan bir prim ödemesini beraberinde getiriyor. İşsizlik döneminde alacağı maaşı yüksek isteyen esnaf ise daha yüksek orandan prim ödeyebilecek. Gelecek yıl yapılacak zamma göre, aylık minimum prim ödemesi de artacak. Ahilik fonu için prim ödemeye gelecek yıl başlayacak esnaflar, işsizlik maaşı almaya ise, 2023 yılından itibaren hak kazanabilecek. Esnaf, ahilik fonu için erteleme talep ederken, gelecek yıl yapılacak hesaplamaların içine ahilik fonu kesintileri de eklenmeye başlandı. İşsizlik sigortası fonunun gelecek yılki projeksiyonlarında ahilik fonu primleri de bulunuyor. Buna göre, 2018 yılında 127 milyar TL olan fon, 2019 yılı sonunda sadece 2 milyar TL’lik bir artışla 129 milyar 644 milyon TL olacak. 2020 yılında ise fonun büyüklüğü, esnaflardan yapılacak kesintilerin de eklenmesiyle 138 milyar 109 milyon TL’ye çıkacak.
ŞARTLARI BULUNUYOR
AHİLİK Sandığından, sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlar faydalanabilecek. Böyle bir durumda 180 gün (6 ay) işsizlik maaş ödenecek. 900 gün faaliyetini sürdüren ve Sandığa prim ödemiş olanlar 240 gün (8 ay) maaş ödenecek. 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Sandığa prim ödeyenler 300 gün (10 ay) maaş alabilecek.
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