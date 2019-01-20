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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.01.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Esnaf 2018'de 18,7 milyar liralık kredi kullandı

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Esnaf 2018'de 18,7 milyar liralık kredi kullandı

Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 2018 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç olmak üzere 18 milyar 715 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredi tutarı bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi.

TİCARET Bakanlığınca kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK), esnaf ve sanatkarların gereksinim duydukları ve tek başlarına sağlayamadıkları krediler için ortakları lehine kefalet hizmeti sunarak, kredi ihtiyaçlarını banka kaynaklarından karşılıyor.

Her yıl bütçe kanunu kapsamında, esnaf ve sanatkarların finansman maliyetlerinin azaltılması amacıyla mali bütçede ödenek ayrılırken, esnaf ve sanatkarlara kooperatifler aracılığıyla veya doğrudan (kooperatifin faal olmadığı ya da yörede kooperatif bulunmaması durumunda) Türkiye Halk Bankasınca, faizsiz veya yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanıyor.

2002'DEN BU YANA 92 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANILDI
Kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkar sayısı 2018 sonu itibarıyla 493 bin 704, kredi bakiyesi ise 31 milyar 126 milyon lira oldu. Böylece 2002 yılından bugüne kadar 1,8 milyon esnaf ve sanatkara 92 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Geçen yıl, önceki dönemlerden devirler hariç olmak üzere 218 bin 314 esnaf ve sanatkara kullandırılan kredi tutarı net 18 milyar 715 milyon lira oldu. Söz konusu kredi tutarı bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi.

Hazine'den 2002-2018 yıllarında esnaf ve sanatkarların faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için mali bütçeye 7,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken, 2019 için ise yaklaşık 1,88 milyar lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödenek kapsamında yıl içinde toplam 22 milyar lira kredi kullandırılması imkanı getirildi.

2002 yılında kooperatiflerin aracılık ettiği kredilerde şahıs üst limiti 5 bin lira iken, bir ortağın kredi üst limiti işletme kredilerinde 40 kat artırılarak azami 200 bin liraya, yatırım kredilerinde ise 100 kat artırılarak azami 500 bin liraya yükseltildi.

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, vadesinde ödenmeyen kredileri banka nezdinde sorunlu krediler haline gelmeden, kefil olduğu ortak adına Bankaya ödeyerek, borçlu ortağın kredi sicilinin bozulmasının önüne geçerek önemli bir rol üstleniyor.

ESNAF VE SANATKARIN GECİKME FAİZİ YÜKÜ HAFİFLETİLDİ
Öte yandan kooperatif tarafından ortağın takibinde uygulanacak gecikme faiz oranı, yapılan mevzuat çalışmasıyla bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan daha fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekildi. Bu çerçevede, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan gecikmiş borcunda iyileştirme sağlanması ve yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin silinmesine imkan tanındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu düzenlemenin, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan önemli bir uygulama olduğunu belirterek, böylece esnaf ve sanatkarın gecikme faizi yükünün hafifletildiğini ifade etmişti.

ESNAF SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Diğer taraftan 2018 yılı aralık ayı sonunda Türkiye'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 753 bin 213'e yükseldi. 2018 yılı itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısında 80 binlik artış kaydedildi. Aynı dönemde, kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise 285 bin 812'ye yükselirken, 25 bin kadın esnaf ve sanatkar çalışma hayatına dahil oldu. 

 

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