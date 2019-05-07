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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

ESK'ye yapılacak et destek ödemesinin usulleri belirlendi

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ESK'ye yapılacak et destek ödemesinin usulleri belirlendi

Bu yılın tarımsal destekleme bütçesinden, kırmızı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin olarak hayvancılık desteklemeleri kalemine konulan ödenek, bütçe işlemlerini takiben Et ve Süt Kurumunun hesabına aktarılacak.

Et ve Süt Kurumunun (ESK), et piyasasının dengelenmesi için yaptığı alımlar ve satımlar nedeniyle oluşacak farkın, tarımsal destekleme bütçesinden karşılanmasına ilişkin usuller belirlendi. 

Tarım ve Orman Bakanlığının "Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 
Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde hazırlanan tebliğe göre, et piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede 2019 yılı tarımsal desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanacak. 

Piyasada oluşan kırmızı et alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında olması halinde, yerli üreticiyi korumak için ESK tarafından gerçekleştirilen alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark kuruma ödenecek. 

Perakende kırmızı et satış fiyatlarının tüketici aleyhine yükselmesi halinde, tüketicilerin alım gücü göz önünde bulundurularak ESK'nin piyasaya yapacağı et satış faaliyetleri neticesinde oluşacak alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark kuruma aktarılacak. 

İhtiyaç duyulması halinde, ESK'nin kırmızı et piyasasına müdahale amacıyla yaptığı alım satımları neticesinde oluşacak farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecek. 

ESK HESABINA ÖDENEK AKTARILACAK

2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden, hayvancılık desteklemeleri kalemine kırmızı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin olarak aktarılan ödenek, bütçe işlemlerini takiben ESK'nin hesabına aktarılacak. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0,2'si oranında komisyon ödenecek. 

Bakanlık, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas işlemlerin yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, banka ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmaya yetkili olacak. 

Bu arada, Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te de değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin, "canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmünün yürürlük tarihi 2 yıl daha uzatıldı. 

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