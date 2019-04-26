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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ESK’ya 150 milyon liralık et desteği

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
ESK’ya 150 milyon liralık et desteği

RAMAZAN ayının başlamasına sayılı günler kala et fiyatlarında olası artışın önüne geçmek için Et ve Süt Kurumu’na (ESK) ek ödeme yapılması kararı alındı. 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararına göre 150 milyon liralık ek ödeme 2019 yılı genelinde et piyasasını düzenlemek için kullanılacak. Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde şubesi bulunan 3 marketle yapılan ve 4 Nisan’da sona eren ucuz et sözleşmesi de yenilenecek.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının amacı “Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 için et piyasasının düzenlemek” olarak belirlendi. Kararın ikinci maddesinde ise et fiyatlarındaki dengenin üretici veya tüketici aleyhine bozulması durumunda ESK’nin yapacağı alım satımlar arasındaki farkın, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödeneceği hükmü yer aldı.

3 MARKETLE SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2017 yılında hızla artan et fiyatlarını düşürmek için Türkiye genelinde şubesi olan 3 marketle ucuz et satışı başlatmıştı. 2018 boyunca devam eden bu satışın ardından Bakanlık, marketlerle 2019 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan yeni bir anlaşma yapmıştı. Ancak son anlaşmanın süresi 4 Nisan’da sona erdiğinden marketlerde ucuz et satışı durmuştu.

Edinilen bilgiye göre Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 marketle yaptığı ucuz et satışı anlaşmasını uzatarak önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşme imzalayacak. ESK’nin et fiyatlarını ucuzlatmak için yaptığı anlaşmayla 3 markette kıymanın kilosu 29 liradan, kuşbaşının ise 31 liradan satılırken yeni sözleşme döneminde de bu fiyatlarla devam edilebileceği tahmin edildi.

 

KAYNAK BAKANLIK BÜTÇESİNDEN AYRILACAK

KARAR kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon liralık kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak. Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla protokol yapmaya yetkili olacak. Destekleme ödemeleri, tebliğle belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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