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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.07.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Eskişehir'de TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

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Eskişehir'de TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

TOKİ'nin Eskişehir'de inşa edeceği bin sosyal konut için kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), Eskişehir'in merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde inşa edeceği sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Odunpazarı Mamuca Mahallesi'ndeki 500 konut için 8 bin 143, Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 500 konut için ise 8 bin 58 kişinin başvurduğunu söyledi. 

Vatandaşların ev sahibi olmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Günay, hak sahiplerine evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Kura çekimi sonucu isimleri anons edilenler, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı. 

Hak sahiplerinden şehit babası Mıstık Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 2016 yılında şehit olduğunu söyledi. Bugün çok gururlu olduğunu dile getiren Özer, "Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür versin, başımızdan eksin etmesin. Onun sayesinde ev sahibi olduk. Teşekkür ediyorum." dedi. 

Kura çekimine AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda kişi katıldı. 

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