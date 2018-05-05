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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL-Hacer BOYACIOĞLU
05.05.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Eski vergi affına 1 yıllık ek süre

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Eski vergi affına 1 yıllık ek süre

Vergi, SGK primleri ve diğer kamu alacakları için Meclis’te yeniden yapılandırma tasarısı görüşülürken, halen yapılandırma kapsamında olan mükelleflere de ödemedikleri taksitler için ek süre geldi. Torba tasarıya eklenen önergeye göre, taksitlerini aksatan mükellefler, yapılandırmanın bozulmaması koşuluyla, 1 yıla kadar ek süre alabilecek.

TORBA tasarının önceki gün tamamlanan Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında, vergi, SGK primleri ve diğer kamu alacaklarına yönelik yeniden yapılandırma tasarının 10. maddesi için bir önerge verildi. Buna göre, 6552 (2014 yılında çıkarıldı), 6736 (2016 yılında çıkarıldı) ve 7020 (2017 yılında çıkarıldı) sayılı yeniden yapılandırma yasalarına tabii olan mükellefler, yeni bir hakka kavuşacak. Bu 3 yasa kapsamında ödemeleri devam eden mükellefler, yapılandırma hakkını kaybetmemek kaydıyla, ödemedikleri taksitler için ek süre alacaklar.

1 YIL UZAYACAK

Önergeyle getirilen düzenlemenin detaylarını da Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay anlattı. Her 3 kanunla mükelleflere bir yıl içinde 2 taksit ödememe hakkı verildiğini ifade eden Dilbay, bu geçikmiş taksitlerin ise taksit süresini izleyen ayın sonunda, faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğini söyledi. Yeni düzenlemeyle ödenmeyen taksitler için yapılandırma döneminin bitmesinin bekleneceğini ifade eden Dilbay, şunları söyledi:

2 İHLAL HAKKI VAR

“Şöyle örnek verirsek; 6736 sayılı kanun kapsamında 18 taksit seçmiş bir mükellef taksitlendirme bitimine kadar 6 taksit ödememe hakkına sahip olacak. O 6 taksidi, 18 taksitin bitimini izleyen ikişer aylık dönemler hâlinde ödeyecek. Yani,19-20-21-22-23 diye devam eden taksitler şeklinde ödeyecek. Önergede yapılmak istenilen düzenlemenin birisi bu. Diğeri de yine bu yapılandırma kanunlarında cari dönem ödeme şartı var. Cari yıl yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz takdirde kanundan yararlanma hakkını kaybediyorsunuz. Yapılan düzenlemede, 2018 yılına özel olmak üzere, cari dönem ödeme şartını (bir yılda iki defa süresinde ödememe hakkını) kullanmış olan mükellefler, bu yıl için yeniden 2 ihlal hakkına daha kavuşacaklar.”

EN HIZLI MESAİ

TBMM’nin 26. dönemindeki son torba tasarısı olması beklenen ve emeklilere bayram ikramiyesi, borçlara yeniden yapılandırma, imar affı gibi düzenlemeleri içeren yasa tasarısı için Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hızlandırılmış bir görüşme trafiği yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Bilgiç, AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin grup sözcülerini, tasarının maddeleri görüşülmeden önce toplantıya çağırdı. Toplantıda tüm grupların uzlaşması sonrasında, maddeler hızla geçti ve 26 maddelik tasarının komisyon aşaması bir günde tamamlandı.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

GECTİĞİMİZ günlerde, üniversite hastaneleri ve enstitülerin tıbbi malzeme ve ilaç borçları için bir ödeme planı çıkarılmıştı. Bu kapsamda alacağı olanlara belli bir iskontoyla ödeme yapılması öngörülüyor, ancak bunun için 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyordu. Tasarıya eklenen önergeyle bu süre 45 güne çıkarıldı.

 

TOBB’UN ALACAĞI DA KAPSAMA GİRDİ

GÖRÜŞMELER sırasında verilen bir diğer önergeyle, TOBB’un alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Buna göre, oda ve borsaların aidat borçları, yine TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acentelerinin levha aidat borçları, yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamdaki borcun 350 milyon TL düzeyinde bulunduğu belirtiliyor.

900 MİLYON LİRALIK KAÇAK GEÇİŞE DE AF

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek, “İnsanlar kaçak geçiş yapmak durumunda kalmış, OGS ve HGS’lerinde yeterli bakiye yok ya da kredi kartına bağlı değil. Bakiyesi yeterli zannediyor insanlar ama bakiye yeterli değil, aslında dönüp kontrol etse görebiliyor. Daha sonra gecikmiş tebligatlar gelince de 15 günlük itiraz periyodu geçtiği için düzeltme şansı olmuyor. Böyle olunca da bekleyen 7.5 milyon tebligat var. Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki bu anlamda cezai rakamlar da 900 milyon lira civarında. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen tasarıyla yapmaya çalıştığımız, vatandaşımıza yönelik bu cezai müeyyideyi ortadan kaldırmak ve sadece ana parayı yasal faiziyle ödemeleri durumunda bundan kurtulmaları” diye konuştu. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Arslan, Kanal İstanbul Projesi hakkında da konuştu. Arslan, “Yılda 50 bin geminin geçtiği tehlikeye maruz kalan boğazın, bu tehlikesini en aza indirgememiz gerekiyor. Kanaldan geçebilecek gemi büyüklüklerine bağlı olarak simülasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kanaldan çıkacak malzemeyle yapay adalar yapmayı düşündüğümüz için onların her birinin işletme ve yapılma modeli birbirinden farklı olacak” dedi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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