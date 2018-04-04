Eski ortaklara gözaltı kararı
KADIKÖY Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini yaşanan mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tutarak nitelikli dolandırıcılıkla suçladığı şirketin eski ortakları ve yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda beş kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, dizi sektörünün ardından inşaat sektörüne girerek Pana Yapı’yı kurmuş ve kentsel dönüşüm projesine girmişti. Şirketin yaklaşık 40 milyon lira zarara uğradığı öne sürülüyordu.
BİN AİLE MAĞDUR OLDU
Fikirtepe’de kentsel dönüşüm altı yıl önce başladı. Raci Şaşmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pana Yapı, Fikirtepe’de kat karşılığı kentsel dönüşüm projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurunca yaklaşık bin aile mağdur oldu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaatın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu.
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