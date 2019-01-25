Eski müdürlerin ‘az maaş’ isyanı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yapılanmasında bir dizi değişiklik yapılmıştı.
Bu çerçevede bazı genel müdürlükler kapatılmış, daire başkanlıkları, strateji geliştirme başkanlıkları gibi görevler son bulmuştu. Ancak geçici birinci maddede daire başkanlarının bu şekilde görevlerine son verilmesi halinde 2 yıl boyunca mevcut özlük haklarının korunacağı hükmü yer almıştı. Bazı bakanlıklar bu hükmün genel müdürleri kapsamadığı yorumuyla, eski genel müdürlerin maaşlarında atandıkları kadrolara uygun olarak, yüzde 30 ila yüzde 50 oranında daha az maaş yatırdı. İki yıl boyunca genel müdür maaşlarını alacaklarını zanneden bazı bürokratlar, düşük maaşlar karşısında hayal kırıklığı yaşarken, sorunu Cumhurbaşkanlığına ve Kamu Denetçiliği Kurumuna ilettiler. Edinilen bilgiye göre Kamu Denetçiliğinin haklarında olumlu karar vermesi durumunda, ilgili bakanlığın bunu uygulayıp uygulamamasına bağlı olarak mahkemeye başvuracaklar.
Uzmanlar, 703 sayılı KHK’dan önce görevden alınan genel müdürlerin 2 yıl boyunca özlük haklarını koruduklarını ancak 703 sayılı KHK’de bu hükmün yer almadığını belirttiler. Kaynaklar, “Eski sisteme göre verilen imkan ellerinden alınmış oldu. Ancak mevzuata göre uygulama doğru. Konu Cumhurbaşkanlığına intikal etti. Devlet Personel Başkanlığına çalışılması talimatı verildi” dediler.
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