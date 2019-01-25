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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eski müdürlerin ‘az maaş’ isyanı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Eski müdürlerin ‘az maaş’ isyanı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yapılanmasında bir dizi değişiklik yapılmıştı.

Bu çerçevede bazı genel müdürlükler kapatılmış, daire başkanlıkları, strateji geliştirme başkanlıkları gibi görevler son bulmuştu. Ancak geçici birinci maddede daire başkanlarının bu şekilde görevlerine son verilmesi halinde 2 yıl boyunca mevcut özlük haklarının korunacağı hükmü yer almıştı. Bazı bakanlıklar bu hükmün genel müdürleri kapsamadığı yorumuyla, eski genel müdürlerin maaşlarında atandıkları kadrolara uygun olarak, yüzde 30 ila yüzde 50 oranında daha az maaş yatırdı. İki yıl boyunca genel müdür maaşlarını alacaklarını zanneden bazı bürokratlar, düşük maaşlar karşısında hayal kırıklığı yaşarken, sorunu Cumhurbaşkanlığına ve Kamu Denetçiliği Kurumuna ilettiler. Edinilen bilgiye göre Kamu Denetçiliğinin haklarında olumlu karar vermesi durumunda, ilgili bakanlığın bunu uygulayıp uygulamamasına bağlı olarak mahkemeye başvuracaklar.

Uzmanlar, 703 sayılı KHK’dan önce görevden alınan genel müdürlerin 2 yıl boyunca özlük haklarını koruduklarını ancak 703 sayılı KHK’de bu hükmün yer almadığını belirttiler. Kaynaklar, “Eski sisteme göre verilen imkan ellerinden alınmış oldu. Ancak mevzuata göre uygulama doğru. Konu Cumhurbaşkanlığına intikal etti. Devlet Personel Başkanlığına çalışılması talimatı verildi” dediler.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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