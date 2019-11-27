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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Eski İspanya Başbakanı Zapatero: Türkiye AB'de olmalı

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Eski İspanya Başbakanı Zapatero: Türkiye AB'de olmalı

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero "Türkiye, çok önemli bir güç. Doğu ile Batı'yı bir araya getirme kapasitesi çok yüksek. Türkiye, Avrupa Birliğinde olmalı. Hep bunu savundum, daha iyi bir Avrupa için harika olurdu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Zapatero, güvenlik ve huzur için Orta Doğu'daki istikrar sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çok aktif ve güçlü bir oyuncu olduğunu mülteci krizinde oynadığı rolle gösterdiğini anlatan Zapatero, şöyle devam etti:

"Bu bölgede gelecekten söz edeceksek Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Artık siyasette küreselleşme var ve küresel çapta iş birliği çok önemli ama son 10 yılda güç kaybetti. Ancak bizim çok aktif bir rol oynamamız lazım. Büyük sorunlara çözüm bulabilmek için bütün milletlerin aktif bir rol oynaması gerekiyor. Barışın tesis edilmesi konusunda bütün ülkeler irade göstermeli. Ülkeler olarak taahhütte bulunmalıyız, nükleer silahsızlanmaya karşı durmamız gerekiyor."

Zapatero, büyük güçlerin duruşunun kendisini endişelendirdiğini ifade ederek, Doğu ile Batı arasında bir dengenin olması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası huzurdan bahsedilecekse Orta Doğu'daki istikrar sorununun çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Zapatero, Türkiye'nin bölgede oynayacağı rolün önemli olduğunu anlattı.

Eski İspanya Başbakanı Rodriguez Zapatero, başbakanlığı döneminde Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini savunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye çok önemli bir güç. Doğu ile Batı'yı bir araya getirme kapasitesi çok yüksek. Türkiye, AB'de olmalı. Hep bunu savundum, daha iyi bir Avrupa için harika olurdu. Türkiye'nin AB'ye güç katacağına inanıyorum. Türkiye'ye, Türk iş insanlarına tekrar tekrar Avrupa'ya yaklaşma çağrısı yapıyorum. Bu Avrupa için de çok önemli. Yeni bir düzen diyorsak, istikrar ve barış şart. Bu asla iş birliği yapılmadan olmaz. Yeni bir düzen için İspanya elinden geleni yapacaktır."

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