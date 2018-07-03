Eski hanları otele çevirdi, mali sıkıntıya girince 'koruma' istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEski hanları otele çevirdi, mali sıkıntıya girince 'koruma' istedi
GeriEkonomi Eski hanları otele çevirdi, mali sıkıntıya girince 'koruma' istedi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
03.07.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Eski hanları otele çevirdi, mali sıkıntıya girince 'koruma' istedi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Eski hanları otele çevirdi, mali sıkıntıya girince 'koruma' istedi

İstanbul Sirkeci’de eski iş hanlarını otele dönüştüren iki şirket mali darboğaza girdi. Yaşadıkları sıkıntıyı aşamayan şirketler mahkemeye başvurdu. Hacizlere karşı koruma talep eden iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Şirket avukatı, “50 yıla yakın bir süredir ticaretle uğraşan müvekkil, alacaklı bankaların haciz ve satış baskısına dayanamadı konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kaldı” dedi.

HASAN Korkunç, 1970’li yılların sonunda Sirkeci’de bulunan Doğubank’ta ticarete başladı. 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren cep telefonu ithalatına başlayan Korkunç, zaman içinde sektörün en büyük toptancılarından biri oldu.

ÇOK SAYIDA ESKİ HAN ALDI

İşlerini oğlu ile birlikte yürüten Korkunç, birkaç yıl önce farklı bir alana yöneldi. Turizmde yaşanan hareketlilik ile birlikte, Sirkeci’de eski bina ve iş hanlarını kiraya vermeye başladı. Korkunç, söz konusu hanlardan bazılarını ise otel olarak dönüştürme kararı aldı. Korkunç ailesi için zorlu sürede bu aşamadan sonra yaşanmaya başladı.

MALİ DENGESİ BOZULDU

İnşaat izinleri ve ruhsatlarda yaşanan gecikme nedeni ile şirketlerin mali dengesi bozuldu. Otellerden biri açılmaya hazır hale getirilirken, ikinci otel için de işler önemli ölçüde bitti. Ancak, alacak baskısı altında kalan iki şirket, sorunu aşamayınca, iflas ertelemenin yerine gelen konkordato başvurusunda bulundu.

Eski hanları otele çevirdi, mali sıkıntıya girince koruma istedi

KOMİSER HEYETİ ATANDI

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine, Ber Turizm Otelcilik İletişim, K İki iletişim San şirketi ve Hasan Korkunç adına yapılan başvuruda ilk karar 29 Haziran’da çıktı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde çıkan karara göre, şirket hacizlere karşı korumaya alındı. 3 ay geçici mühlet verilen iki şirket için geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

İCRA YOLU İLE SATMAK İSTEDİLER

Davacı şirketlerin avukatı Şevket Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Müvekkil şirketler otel işletmecisi… Müvekkiller sadece bankalara borçlu…Şirketlerin taşınmaz malvarlığı değeri, toplam borcun iki katından fazla. İki özel banka ile bir türlü yol alınamadı. Değerli taşınmazları icra yoluyla satış noktasına getirdiler. Son çare konkordato başvurusu yapmak zorunda kaldık… Bankalar, borçları 100 milyon liranın altında olan şirketlerde yeniden yapılandırma taleplerine yanaşmıyor” dedi.

Konu ile ilgili görüştüğümüz yatırımcı Hasan Korkunç; 'Bu duruma düşmemizin temel sebebi bankalardır. 5 milyon lira faiz ödedik. Ama yine de sorunlarımızı bankalarla çözemedik. Yıllardır biriktirdiğimiz varlığımızı haciz icra yollarıyla elimizden almak istediler. Biz de bu nedenle mahkemeye başvurmak durumunda kaldık' dedi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.07.2018)
daha fazla video için
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Hayatımız dur-kalk... O anlardan minimum hasarla nasıl çıkılır?

İran'dan döviz kurları üzerinden haksız kazanca karşı önlem

Türk hava sahasında 1 Temmuz rekoru

Yem ve çiğ süt fiyatı ile ilgili önemli talep