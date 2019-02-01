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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.02.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Eski günlerine dönüyor! Eski canlılığına kavuşacak

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Eski günlerine dönüyor! Eski canlılığına kavuşacak

İstiklal Caddesi, azalan güvenlik sıkıntısı ve bakıma alınan nostaljik tramvayın 2018 itibarıyla yeniden açılmasıyla iyileşme sinyalleri veriyor. İstiklal Caddesi’nde inşaat halindeki binalar ve boş mağaza sayılarının azalması ile Atatürk Kültür Merkezi projesinin tamamlanacak olması da caddenin eski günlerine kavuşması adına meydandan başlayarak caddenin aşağılarına doğru katkı sağlayacak.

İstanbul’un önemli ticaret ve kültür merkezleri arasında yer alan İstiklal Caddesi, azalan güvenlik sıkıntısı ve bakıma alınan nostaljik tramvayın 2018 itibarıyla yeniden açılmasıyla eskiye dönüşte umut vadediyor.

Danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield’ın hazırladığı "5. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu", yaya trafiğinin 3 ana caddede de yükseldiğine işaret ederken, bu trafiğin hafta sonu Bağdat Caddesi ve hafta içi Nişantaşı Caddesi'nde yoğunlaştığını ve İstiklal Caddesi'nin de eski canlılığına kavuşacağını öngörüyor.

2017 yılında caddeler toplamında 65 olan kentsel yenileme çalışmaları azalarak 2018 senesinde 60'a düştü. 2017 yılında yine caddeler toplamında boş olan 122 mağazanın 58 tanesi 2018 itibarıyla kiralandı.

2017 yılında gerçekleşen yeni kiralama işlemlerinin yüzde 32’si giyim ve ayakkabı sektörüne aitken, 2018 yılında bu oran işlemlerin yaklaşık üçte biri (yüzde 35) olarak gerçekleşti.

İSTİKLAL ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞABİLİR
İstanbul’un önemli ticaret ve kültür merkezleri arasında yer alan İstiklal Caddesi, azalan güvenlik sıkıntısı ve bakıma alınan nostaljik tramvayın 2018 itibarıyla yeniden açılmasıyla iyileşme sinyalleri veriyor.

İstiklal Caddesi’nde inşaat halindeki binalar ve boş mağaza sayılarının azalması ile Atatürk Kültür Merkezi projesinin tamamlanacak olması da caddenin eski günlerine kavuşması adına meydandan başlayarak caddenin aşağılarına doğru katkı sağlayacak.

Ana caddeler içerisinde en kalabalık cadde olma özelliğini sürdüren İstiklal Caddesi’nde, geçen yıla oranla kiralama işlem hacmi ve sayısı benzer seviyelerde seyretse de boş mağaza sayısı 2015 yılından bu yana ilk kez bu kadar düşük kaydedildi. 2018’de toplam 35 işlem gerçekleşen cadde üzerinde, boş mağaza sayısı da 18 oldu.

2018 itibarıyla özellikle giyim ve ayakkabı mağaza sayılarında artış kaydedilen İstiklal Caddesi’nde, geçen yıl ilginin yüksek olduğu yeme-içme sektörü bu yıl da artışına devam etti.

2017 yılındaki boş 28 mağazanın, 2018 itibarıyla 13'ünün kiralanabildiği ve bu işlemlerin 4 tanesinin giyim ve ayakkabı markası olduğu kaydedildi. İstiklal Caddesi’nde son bir yıl içerisinde neredeyse tamamının yeni kiralamaların oluşturduğu 35 kiralama işleminin 11’i giyim ve ayakkabı, 9’u yeme-içme, 5’i kozmetik kategorilerine ait markalar oldu.

HAFTA SONU YOĞUNLUĞU AVRUPA YAKASINDAN ANADOLU YAKASINA KAYIYOR
Bağdat Caddesi ve Nişantaşı bölgesinde kentsel yenileme çalışmaları azalırken, bu da caddelerin eski güçlerine ulaşabileceğini gösterdi.

Her iki bölgenin ziyaretçilerinin tercih nedeninin sadece alışveriş değil aynı zamanda sosyalleşebilmek olduğu ortaya kondu. 2018 yılında geçen yıla kıyasla yaya trafiği hem hafta içi hem de hafta sonu artış gösterirken, hafta içi Nişantaşı bölgesinde yüzde 27, hafta sonu ise Bağdat Caddesi'nde yüzde 42’lik bir yaya trafiği artışı söz konusu oldu.

Yeme içme sektörüne olan ilginin artarak devam etmesiyle de tüketicilerin hafta sonu ve iş çıkışları için kullanmaları bu caddelerin eski trendini yakalayıp hatta belki daha da gelişerek büyümesi adına umut vadettiği rapordaki rakamlarla desteklendi.

ÇALIŞAN KESİM, İŞ ÇIKIŞI KAHVE İÇMEK İÇİN NİŞANTAŞI’NI TERCİH EDİYOR
İstanbul'un en önemli lüks perakende merkezi olan ve üst segmentte birçok ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan Nişantaşı bölgesinde hem hafta içi hem de hafta sonu yaya trafiği arttı.

Hafta sonu yaya trafiği yüzde 2 artarken hafta içi bu artışın yüzde 27 olduğu gözlemlendi. Özellikle yeni açılan restoranlar ve ikincil caddelerdeki yeni nesil kahveciler iş çıkışı ziyaretçi çekişini önemli ölçüde artırarak, yaya trafiğinin hafta içlerinde yükselmesine neden oldu.

Nişantaşı bölgesinde perakende arz sayısı 2018’de 386 mağazaya ulaşırken, boş mağaza sayısının da düşüşe geçtiği bölgede geçen yıl boş olan 35 mağazanın yüzde 50’si kiralandı.

Son 1 sene içerisindeki 50 kiralama işleminin 13’ü Abdi İpekçi’de, 16’sı Rumeli Caddesi’nde, 19’u Teşvikiye ve 2’si de Vali Konağı Caddesi’nde gerçekleşti. Rumeli Caddesi ve Teşvikiye’de geçen yıla kıyasla kiralama işlem sayıları her iki cadde için de üç katına çıktı.

Geçen yıla kıyasla artan ve kira işlemleri açısından birinci sırada olan giyim/ayakkabı sektörü işlemlerinin yüzde 70'i ise ulusal markalar tarafından yapılırken, lüks ve erişilebilir lüks marka işlemleri ise toplamda 6 işlemle sınırlı kaldı.

"NİŞANTAŞI VE BAĞDAT CADDELERİ TOPARLANIYOR"
Verileri değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, ana cadde pazarının, özellikle bu seneki yüksek döviz kuru ve kira sözleşmelerinin TL'ye dönüştürülmesi dolayısıyla hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların üzerinde ekonomik baskılar oluşturduğunu belirterek, "Pazarın; yeni gerçeklerine adapte olmasının yanı sıra kentsel yenileme çalışmalarının azalmasına rağmen devam ediyor olması göz önüne alındığında, her üç caddenin de kırılgan olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Buna rağmen, İstiklal Caddesi’nin geçen yıla kıyasla bakıldığında iyileşme sürecinde olduğuna işaret eden Gönden, şunları kaydetti:
"Nişantaşı bölgesi ve Bağdat Caddesi’ne gelindiğinde ise toparlanma sürecinin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Toparlanma sinyallerini, hafta sonu ziyaretçi sayısındaki artış ile en gözle görülür olarak Bağdat Caddesi, hafta içi sayısı ile de iş çıkışlarında tercih edilen restoran ve ikincil caddelerindeki kahveciler ile Nişantaşı bölgesi verdi. Düşen boş mağaza sayısı ve kira seviyeleri ile de birlikte Bağdat Caddesi’nin daha da güçleneceğini umuyoruz."

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