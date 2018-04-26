Eski eşe şimdi de 29 milyon liralık haciz
İki çocuk annesi 29 yıllık eşi Hepşen Uğur’u, ‘FETÖ tuzağı’ iddiasıyla boşadıktan sonra sevgilisi ile evlenen tekstilci Hayri Uğur, eski eşi ve oğluna ait şirkete 28.5 milyon liralık icra takibi başlattı. Hepşen Uğur’un avukatı “Hayali bir alacak üretilmiş; amaç müvekkili zor durumda bırakmak” dedi. Hayri Uğur’un avukatı ise “Söz konusu icra takibi, gerçek bir alacağa dayalı olarak yapıldı. Selen Tekstil adına kayıtlı tüm gayrimenkullere haciz koyduk” şeklinde konuştu.
MERSİN ve İstanbul’da tekstil şirketleri bulunan ve mal varlıkları 200 milyon lira seviyesinde olan Uğur çifti geçen yıl Temmuz ayında boşandı. Hepşen Uğur, “FETÖ’den tutuklanırsam mallarımıza el konulur. Formalite icabı boşanalım” diyen eşinin sözüne güvenerek boşanma protokolüne imza attığı iddiasında. Uğur’un, boşanma kararının iptali için açtığı dava devam ederken ve taraflar arasında savcılığa karşılıklı suç duyurusu başvuruları bulunurken, yeni bir gelişmenin daha yaşandığı anlaşıldı.
FAİZİ İLE 29 MİLYONU AŞIYOR
Hayri Uğur’a ait, Uğur Tekstil San. Ticaret şirketi, eski eşi Hepşen Uğur ve oğlu A.ya ait Selen Tekstil şirketine yönelik icra takibi başlattı. Edinilen belgelere göre, Mersin 7. İcra Müdürlüğünden yapılan takibin tutarı 28 milyon 500 bin 520 lira. Anılan tutar, faizi ile birlikte 29 milyon 196 bin 245 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ödeme emri, Selen Tekstil’in çalışanı olduğu iddia edilen bir kişiye tebliğ edildi. İcra takibi öncesi 29 Mart’ta, söz konusu borcun ödenmesi için ihtarname gönderildiği anlaşıldı.
‘HAYALİ BİR ALACAK’ İDDİASI
Konuya ilişkin ulaştığımız Hepşen Uğur’un avukatı Haluk Atalan, başlatılan icra takibine karşı yasal süreci başlattıklarını kaydetti. Selen Tekstil’in, Uğur Tekstil’e herhangi bir borcu olmadığını öne süren Av. Atalan, icra takibine konu tutarın ‘hayali bir alacak’ olduğu iddiasında. Avukat Atalan, “Buradaki asıl amaç müvekkili zor durumda bırakmak” dedi. Av. Atalan, yapılan tebligatın da usulsüz olduğu görüşünde. Müvekkili ve oğlunun ABD’de olduğunu hatırlatan Av. Atalan “Selen Tekstil’in kayıtlı tek bir çalışanı yok. Yapılan tebligat usulsüz. Buna yönelik itirazlarımızı da yapacağız” şeklinde konuştu.
GAYRİMENKULLERE HACİZ KOYDUK
Uğur Tekstil adına icra takibini yapan Avukat Ali Anılan ise, ‘hayali alacak’ iddiasının gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Av. Anılan, bağımsız denetim firmasına hazırlatılan rapor sonrası söz konusu alacağın çıktığını söyledi. Av. Anılan, Selen Tekstil adına alınan bazı gayrimenkullerin, Uğur Tekstil tarafından ödendiğini söyledi. Para transferi işlemlerinin bankalar yolu ile yapıldığını kaydeden Av. Anılan, yaptıkları icra takibine itiraz süresinin de dolduğunu belirterek “Selen Tekstil’in tüm gayrimenkullerine 25 Nisan’da haciz koyduk” dedi.
Hayri Uğur, 17 Temmuz'da boşandığı Hepşen Uğur'a, 23 Temmuz'da gönderdiği çiçeğe bu notu iliştirmişti.
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