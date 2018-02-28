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Eski 10 sterlinler yarın kullanımdan kalkıyor

Hürriyet Haber
28.02.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

İngiltere’de üzerinde ünlü İngiliz kadın yazar Jane Austen’in resminin yer alacağı yeni polimer 10 sterlin banknot 18 Eylül'de tedavüle girmişti. Eski 10 sterlinlerin yarından itibaren tarih olacağı açıklandı.

İngiltere darphanesi (The Royal Mint) geçen sene piyasa sürülen yeni plastik 5 sterlinin ardından 18 Eylül 2017'de yeni plastik 10 sterlin banknotun tedavüle gireceğini açıklamıştı. The Telegraph'ın haberine göre eski 10 sterlinler yarından itibaren tedavülden kalkıyor.

Yeni 10 sterlinin üzerinde İngiliz bilim adamı Charles Darwin’in yerine İngiliz kadın yazar Jane Austen’ın resmi yer alıyor. Darphane ilk basılan yeni 10 sterlini Kraliçe Elizabeth’e, ikincisini eşi Prens Philip’e ve üçüncüsünü İngiltere Başbakanı Theresa May’e sunmuştu.

Yeni 10 sterlinlerin üzerinde resmi yer alan Jane Austen, 19. yüzyılda yaşamış İngiltere’nin en ünlü kadın yazarlarından. Yazar "Sağduyu ve Duyarlılık", "Gurur ve Ön yargı", "Mansfield Park" gibi pek çok ünlü eseriyle tanınıyor.

Yeni polimer banknotlar öncekilere kıyasla daha dayanıklı olmakla beraber hologram ve renk değiştiren çizgilerin kullanılması nedeniyle daha güvenli olduğu açıklandı.

 

Etiketler: 10 sterlin , eski 10 sterlin , sterlin
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