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Eşitleyen sözlük

Elif ERGU
03.03.2018 - 20:59 | Son Güncelleme:

KADIN-erkek ayrımcılığının dilden başladığını ve konuşurken, yazarken kadın-erkek ayrımcılığını içselleştirdiğimizden hareketle Arçelik “Eşit Sözlük” yazılımı hazırladı.

Bu yazılımı bilgisayarlarınıza ve cep telefonarınıza indirdiğinizde kadın-erkek ayrımcılığı yapan bir sözcük veye deyim yazdığınızda uygulama size alternatif sözcük ve sözcükleri veriyor. Örneğin “insanoğlu” yazdığınızda “insan nesli” diye düzeltiyor. Önceki gün “Eşit Sözlük” uygulaması Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer öncülüğünde tanıtıldı. Dinçer, “Bu hızla gidersek dünyada ancak 217 yıl sonra kadın erkek eşitliği sağlanacak. Bu kadar zamanımız yok. Türkiye’de ekonomik kalkınmayı sağlamamız için kadın-erkek eşitliği yolunda adımlarımızı hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

Etiketler: Arçelik , Eşit Sözlük , gazetehaberleri
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