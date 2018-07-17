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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
17.07.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Eşini 'FETÖ tuzağı' ile boşamakla suçlanan babadan yeni hamle

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Eşini 'FETÖ tuzağı' ile boşamakla suçlanan babadan yeni hamle

29 yıllık eşini ‘FETÖ tuzağı’ ile boşamakla suçlanan tekstilci Hayri Uğur bu kez oğlu ile davalık oldu. Uğur, eski eşi ile yaşayan oğlu Anıl Uğur (28) adına kayıtlı 5 gayrimenkulden 4’ünü bir gün içinde sattı; Şişli’de bulunan bir gayrimenkulü ise kendi şirketini devretti. E-devlet sistemine girdiği esnada durumu fark eden Anıl Uğur, babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu başvurusunun yanı sıra, 3 milyon liraya yakın değeri olan gayrimenkuller için ayrıca tapu iptal davası açıldı.

BAŞKA BİRİSİ İLE EVLENDİ
AYNI zamanda Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Hayri Uğur (57) 29 yıllık eşi Hepşen Uğur ile, geçen yıl tek celsede boşandı. Hepşen Uğur, eski eşinin kendisini “FETÖ’den tutuklanırsam mallarımıza el konulur. Formalite icabı boşanalım” diyerek kandırdığını öne sürerek yeniden mahkemeye başvurdu. Bu süreç devam ederken Hayri Uğur, uzun bir süredir birlikte olduğu belirtilen Z. Y. ile evlendi. Tarafların birbirlerine yönelik açtıkları dava ve başlattıkları soruşturmalar sürerken, yeni bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Anıl Uğur geçtiğimiz günlerde babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anıl Uğur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ‘Güveni kötüye kullanma’ suçlaması ile yapılan başvurunun yanı sıra geçen hafta tapu iptal ve tescil davası açtı.

E- DEVLET’E GİRİNCE GÖRDÜ
Edinilen belgelere göre Anıl Uğur adına kayıtlı İstanbul’un değişik yerlerinde bulunan 5 ayrı değerli gayrimenkul bulunuyordu. Uğur geçen Mayıs ayı sonunda ABD’de olduğu sırada e-devlet sistemine girdi. Uğur, kısa süre önce adına kayıtlı görünen gayrimenkullerin satıldığını fark etti. İlk şoku yaşayan Uğur, Türkiye’ye gelerek ilgili tapu müdürlüklerine gitti. Durumu soruşturan Uğur, babasına 2 yıl önce verdiği vekâletname ile söz konusu gayrimenkullerin babası tarafından satıldığını öğrendi.

DEVİR İŞLEMİ BABAESKİ’DEN
Üçü Kâğıthane’de biri Şişli’de biri Bağcılar’da olan 5 gayrimenkulden 4’ü 15 Mayıs günü, S. Z. isimli bir mimara satıldığını tespit etti. Uğur, Şişli’de bulunan bir gayrimenkulün ise babasına ait şirkete devredildiği belirledi. Mimar Z.’ye satılan 4 gayrimenkulün devir işlemlerinin Kırklareli Babaeski Tapu Müdürlüğü’nde yapıldığı belirlendi.

O mallara tedbir istedi
O mallara tedbir istedi

‘SATIŞ İŞLEMİ GEÇERSİZ’ İDDİASI
Savcılık suç duyurusunda, Hayri Uğur’un elindeki vekaletnameye dayanarak bu yetkisini kötüye kullandığı öne sürüldü. Suç duyurusunda ayrıca yapılan satış işleminin de geçersiz olduğu belirtildi. Suç duyurusunda, 4 gayrimenkulü alan S. Z.’nin ise iyi niyetli olmadığı savunuldu. Savcılık suç duyurusunun yanı sıra geçen hafta da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde, tapu iptal ve tescil davası açıldı. Anılan davada, söz konusu gayrimenkullerin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulması talep edildi.

EVLATLIĞINIZI İSTEMİYORUM
Oğlunun kendisine karşı dava açtığından haberdar olan baba Hayri Uğur ise, gönderdiği mesajında “Eğer davadan iki gün içinde vaz geçmezsen ben de sizlerin evlatlığını istemiyorum ve gereken için de mahkemeye başvuracağım” dedi.

‘FETÖ’lü boşanmada soyadı kavgası: Uğurumu kullanma
‘FETÖ’lü boşanmada soyadı kavgası: 'Uğur'umu kullanma

MİMAR: PARASINI ÖDEDİM ALDIM
Suçlanan isimlerden Mimar S. Z. “Taraflar arasındaki bir tartışma olduğu anlaşılıyor. Söz konusu gayrimenkulleri, bedellerini ödeyerek aldım. Yatırım amaçlı aldım, tüm yasal süreçlere uydum. Benim olay ile bir ilgim yok. Olur da resmi kurumlar bir talepte bulunursa, kendilerine gerekli evrakları sunarım” dedi. S. Z., Hayri Uğur’u ne kadardır tanıdığı yönündeki soruya ise yanıt vermek istemedi. Z., tapu devir işlemlerinin artık Türkiye’nin her yerinden yapıldığını belirterek Kırklareli Babaeski’de devir işleminin yapılmasının şüpheli bir durum olarak görülemeyeceğini kaydetti. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız Hayri Uğur’un avukatından ise dönüş olmadı.

29 yıllık eşini FETÖ tuzağı ile boşadı
29 yıllık eşini 'FETÖ tuzağı' ile boşadı
 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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