Esenler’de dev dönüşüm başladı
ESENLER’de, eski Metris Kışlası’nın bulunduğu yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekarelik alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi için düğmeye basıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul’da afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında Esenler ilçesi sınırları içerisinde kalan “Rezerv Yapı Alanı” ile Esenler Belediyesi’nce belirlenecek proje alanlarına ilişkin yapılacak imar uygulamalarını içeren 10 yıl süreli ‘Ortak Hizmet Protokolü’ne oy çokluğuyla onay verdi.
800 bin metrekaresi konut, 200 bin metrekaresi ticaret alanı olmak üzere toplam 1 milyon metrekarelik inşaat alanını içeren protokol kapsamında askeri tesislerin transfer işlemleri gerçekleştirilecek.
Proje alanındaki inşaatlar KİPTAŞ tarafından yapılacak.
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