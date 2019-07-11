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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Esenboğa Havalimanı'nda 6 ayda 7 milyon yolcuya hizmet verildi

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Esenboğa Havalimanı'nda 6 ayda 7 milyon yolcuya hizmet verildi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçen ay 1 milyon 180 bin, 6 ayda ise yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Haziran 2019 havalimanı istatistiklerine göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda haziranda iç hat yolcu trafiği 970 bin 999, dış hat yolcu trafiği 209 bin 272, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 180 bin 271 oldu. 

Haziranda havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 475, dış hatlar uçak trafiği bin 772 olurken toplam uçak trafiği 8 bin 247'ye ulaştı. 

Havalimanı yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise haziranda toplamda 10 bin 941 ton olarak gerçekleşti. 

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda haziran sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 6 milyon 968 bin 412'ye, uçak trafiği 50 bin 780'e ulaştı. Yük trafiği (kargo-posta-bagaj) ise 55 bin 763 ton oldu. 

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