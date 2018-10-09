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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Esenboğa Havalimanı 9 ayda 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi

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Esenboğa Havalimanı 9 ayda 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Ankara Esenboğa Havalimanından hizmet alan yolcu sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191'e yükseldi.

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce açıklanan eylül ayı havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre, geçen ay Ankara Esenboğa Havalimanında iç hat yolcu trafiği 1 milyon 148 bin 340, dış hat yolcu trafiği 222 bin 178, toplam yolcu sayısı da 1 milyon 370 bin 518 oldu.

Eylül ayında Esenboğa Havalimanında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 778'i, dış hatlar uçak trafiği de bin 797'yi buldu. Toplam uçak trafiği 9 bin 575'e ulaştı.

Söz konusu ayda Ankara Esenboğa Havalimanı yük (kargo posta bagaj) trafiği ise toplamda 12 bin 139 ton olarak gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanından yılın 9 ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191'e çıktı. Aynı dönemde hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8 artarak 93 bin 151'e, yük (kargo posta bagaj) trafiği de yüzde 7 yükselerek 105 bin 987 tona ulaştı.

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