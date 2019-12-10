Erzurumlu besiciler devlet desteğiyle süte değer katıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, kent genelinde hayata geçirdikleri Süte Değer Projesi kapsamında 67 köye ulaştıklarını belirterek, "Şimdiye kadar 1,21 milyon litre süt toplandı ve üreticilere 2 milyon 57 bin ödeme yapıldı." dedi.



Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Toplantı Salonu'nda, KUDAKA'nın 6 milyonluk, Erzurum Valiliğinin ise 1 milyonluk eş finansman desteği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de ortak katılımıyla "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi"nin 2. etabı olan "Süte Değer Projesi"nin imza töreni, Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleşti.



Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin başarıyla uygulandığını söyledi.



Çalışmayı kentin tüm ilçelerinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Memiş, "Bu zamana kadar proje, 67 köye ulaştırılarak 1657 üreticiye anlatıldı ve şu anda 24 köyde uygulanmaya başlandı. Şimdilik 275 üreticiden süt alıyoruz, 235 süt tankı dağıttık. Süt tanklarını dağıtmaya devam edeceğiz. Bu rakamlar, daha işin başlangıcı. Şimdiye kadar 1,21 milyon litre süt toplandı ve üreticilere 2 milyon 57 bin ödeme yapıldı." diye konuştu.



GÜNLÜK 100 TON ÇİĞ SÜT TOPLANACAK



Memiş, projenin ikinci ayağı kapsamında Hınıs, Karayazı, Pasinler Çat, Narman, Şenkaya, Tekman ve Karaçoban ilçelerinde projenin uygulanması için ilgili bakanlıktan onay verildiğini belirterek, kentte günlük yaklaşık 100 ton çiğ süt toplanacağını dile getirdi.



Projeyle ildeki süt işleme tesislerinin kapasite kullanım oranlarının yüzde 100 artacağını öngördüklerini aktaran Memiş, hayvancılığın yoğun yapıldığı güney ilçelerini de projeye dahil ederek vatandaşlara ciddi katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından paydaş kurumların yöneticileri, projenin protokolünü imzaladı.



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral katıldı.