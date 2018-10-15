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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.10.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

Erzurum’dan enflasyonla mücadeleye destek çağrısı

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Erzurum’dan enflasyonla mücadeleye destek çağrısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), hükümetin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek vermek amacıyla başlattığı indirim kampanyalarına Oda üyesi işyerlerinin de katılması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katkıda bulunmak amacıyla; 81 il ve 160 ilçede bulunan 365 oda ve borsa nezdinde başlattığı çalışmaya ETSO’da destek veriyor. Konuyla ilgili olarak, TOBB’dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ve liste halinde bildirilen ürün ve hizmetlere yönelik olarak, asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Kampanyaya katılmak isteyen ETSO üyesi işyerlerinin isimleri, 22 Ekim 2018 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirilecek.

TÜFE’DEKİ 407 KALEM ÜRÜN VE HİZMET

Kurumun, “www.erzurumtso.org.tr” adresindeki web sitesinden de üyelerine indirim kampanyalarına katılmaları yönünde çağrıda bulunan ETSO, sosyal medya hesapları üzerinden de üyelerine ulaşmaya çalışıyor. Gönderilerde, TOBB tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek amacıyla hazırlanan görselin yanı sıra, indirim kampanyası düzenlenebilecek, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan 407 kalem ürün ve hizmetin listesi paylaşılıyor. ETSO’nun web sitesinde yayımlanan konuyla ilgili duyuruda ayrıca, kampanyaya katılmak isteyen işyerleri için de bir form oluşturuldu. Formu doldurup site üzerinden ETSO’ya gönderecek olan işyerleri ETSO’nun TOBB’a bildireceği listede yer alacak. İndirim kampanyası düzenleyecek olan Oda üyesi firmalar kampanyaya katılım bilgilerini, ETSO’nun, 233 33 89 ve 233 33 91 numaralı telefonlarından veya 233 12 56 numaralı faksında da bildirebilecek.

YÜCELİK; “TOPYEKUN MÜCADELE ŞART”

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda toplumun bütün kesimlerinin desteklemesi ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “Bu mücadeleye üyelerimizle birlikte tam destek veriyoruz. Enflasyonla mücadelede yük sadece özel sektöre veya sadece devletin kurumlarına bırakılmamalıdır. Bu sorun ülkemizin sorunudur. O yüzden topyekun mücadele şarttır. Hepimizin sorumluluk alması ve bu mücadeleye sonuç alınıncaya kadar destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

TOBB’un oda ve borsalar nezdinde başlattığı çalışmaya da değinen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; “Erzurum iş dünyası olarak bizler de her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadele konusunda da devletimizin, milletimizin yanındayız. Ekonomik anlamda tam bir mücadele içinde olan, tabiri caizse bu anlamda bir İstiklal ve istikbal mücadelesi veren ülkemize en güçlü desteği yine, esnafı, tüccarı, çalışanı, üreteni, tüketeni olarak bizler vereceğiz. Samimi duygularla başlatılan ve iş dünyasının desteği ile daha da anlam kazanacak bu kampanyanın başarıya ulaşacağını ve enflasyonun dizginleneceğini umut ediyoruz.”

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