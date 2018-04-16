Erzurum'a teklif yok, Turhal'ı Kayseri Şeker, Ilgın'ı Alteks Tekstil kazandı
Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesi bugün yapılıyor. Erzurum şeker fabrikası ihalesi saat 14.30'da başladı. 211 milyon lirayla başlayan ihaleye iki firmadan da teklif gelmedi. Turhal fabrikasına ise 5 firma teklif verdi. İhaleyi 569 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker kazandı. Ilgın Şeker Fabrikası ihalesini ise Alteks Tekstil 637 milyon liralık en yüksek teklifle kazandı. Böylece bugüne kadar 6 şeker fabrikasının ihalesi tamamlandı. Öte yandan CHP milletvekili Burcu Köksal ve Meclis üyesi Semra Dinçer, ihalenin yapıldığı binaya girmelerine izin verilmeyince oturma eylemi başlattı. CHP'li vekil Köksal, içeriye alınmamalarına tepki gösterdi.
Bugün ihalesi yapılacak üçüncü şeker fabrikası Ilgın Şeker Fabrikası. Ilgın Şeker Fabrikası için teklif veren firmalar şunlar:
Mutlucan Tuz-MBM Enerji Ortak Girişim Grubu, Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek Gıda, Albayrak Turizm, Erser Tarım-Sterk Plastik OGG, Safi Katı Yakıt, Bergiz İnşaat AŞ, Özbey Holding AŞ Ortak Girişim Grubu, Kayseri Şeker ve İskur Tekstil...
İşte, Ilgın Şeker Fabrikası ihalesinde dakika dakika gelişmeler:
16: 07- Elemeli tur 350 milyon lirayla başlıyor.
16: 13- İlk elemeli turda en düşük teklifin sahibi Özbey Holding elendi. En düşük teklif 569 milyon 100 bin lirayla ikinci elemeli tura geçildi.
16: 18- Bergiz İnşaat elendi. 596 milyon 300 bin lirayla üçüncü elemeli tura geçildi
16:24 -Albayrak Turizm elendi. 617 milyonla 4'üncü elemeli tura geçildi
16:30- Mutlucan Tuz-MBM Enerji Ortak Girişim Grubu elendi. Açık artırma 632 milyonla başladı.
16:33- Safi Yakıt ihaleden çekildi.
16:36-Kayseri Şeker ve İskur Tekstil ihaleden çekildi.
16: 42: , Erser Tarım-Sterk Plastik OGG çekildi.
16:45- Ilgın Şeker Fabrikası ihalesini 637 milyon lira ile Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ kazandı.
ERZURUM'A TEKLİF ÇIKMADI
Erzurum şeker fabrikası ihalesine sadece iki firma katıldı. İhalede Doğuş Gıda ve MBM Enerji teklif verirken, masada sadece MBM Enerji yer aldı. Doğuş Gıda ihaleye gelmedi, ancak teklifini gönderdi.
İhale 211 milyon lirayla başladı. MBM Enerji Enerji bu rakamı duyunca ihaleden çekildiğini açıkladı. Doğuş da masada olmadığı için ihale teklifsiz sona erdi.
TURHAL'I KAYSERİ ŞEKER ALDI
Turhal şeker fabrikasına Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve Mutlucan Tuz teklif verdi. İhaleyi 569 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker kazandı.
İÇERİYE ALINMAYAN CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ
CHP milletvekili Burcu Köksal ve Meclis üyesi Semra Dinçer ise, ihalenin yapıldığı binaya girmelerine izin verilmeyince oturma eylemi başlattı.
İLANSIZ SATIŞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin üçüncü ihaleyi de önceden ilan etmeksizin yapıyor. ÖİB, Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları için ihalenin bugün olduğunu sabah yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Şeker fabrikaları öncesinde yaptığı teklifleri kamuoyuna ihaleler öncesinde açıklayan ÖİB, yine bugünkü duyurusunda üç fabrikaya hangi yatırımcıların teklif verdiğini ilan etmedi.
1956 yılında açılan şeker fabrikası Erzurum'un ilk fabrikasıydı. Turhal Şeker Fabrikası 1934 yılında, Ilgın ise 1982'de üretime başlamıştı.
4 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ
Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir’e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikasına da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu.
SIRADA ONLAR VAR
18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu Fabrikaları için teklifler alınacak.
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