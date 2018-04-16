Erzurum'a teklif yok, Turhal'ı Kayseri Şeker, Ilgın'ı Alteks Tekstil kazandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AYSEL ALP/ANKARA
16.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Erzurum'a teklif yok, Turhal'ı Kayseri Şeker, Ilgın'ı Alteks Tekstil kazandı

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Erzurum'a teklif yok, Turhal'ı Kayseri Şeker, Ilgın'ı Alteks Tekstil kazandı

Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesi bugün yapılıyor. Erzurum şeker fabrikası ihalesi saat 14.30'da başladı. 211 milyon lirayla başlayan ihaleye iki firmadan da teklif gelmedi. Turhal fabrikasına ise 5 firma teklif verdi. İhaleyi 569 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker kazandı. Ilgın Şeker Fabrikası ihalesini ise Alteks Tekstil 637 milyon liralık en yüksek teklifle kazandı. Böylece bugüne kadar 6 şeker fabrikasının ihalesi tamamlandı. Öte yandan CHP milletvekili Burcu Köksal ve Meclis üyesi Semra Dinçer, ihalenin yapıldığı binaya girmelerine izin verilmeyince oturma eylemi başlattı. CHP'li vekil Köksal, içeriye alınmamalarına tepki gösterdi.

Bugün ihalesi yapılacak üçüncü şeker fabrikası Ilgın Şeker Fabrikası. Ilgın Şeker Fabrikası için teklif veren firmalar şunlar: Erzuruma teklif yok, Turhalı Kayseri Şeker, Ilgını Alteks Tekstil kazandı

Mutlucan Tuz-MBM Enerji Ortak Girişim Grubu, Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek Gıda, Albayrak Turizm, Erser Tarım-Sterk Plastik OGG, Safi Katı Yakıt, Bergiz İnşaat AŞ, Özbey Holding AŞ Ortak Girişim Grubu, Kayseri Şeker ve İskur Tekstil...

İşte, Ilgın Şeker Fabrikası ihalesinde dakika dakika gelişmeler:

Erzuruma teklif yok, Turhalı Kayseri Şeker, Ilgını Alteks Tekstil kazandı


16: 07- Elemeli tur 350 milyon lirayla başlıyor.

16: 13- İlk elemeli turda en düşük teklifin sahibi Özbey Holding elendi. En düşük teklif 569 milyon 100 bin lirayla ikinci elemeli tura geçildi.

16: 18- Bergiz İnşaat elendi. 596 milyon 300 bin lirayla üçüncü elemeli tura geçildi

16:24 -Albayrak Turizm elendi. 617 milyonla 4'üncü elemeli tura geçildi

 16:30- Mutlucan Tuz-MBM Enerji Ortak Girişim Grubu elendi. Açık artırma 632 milyonla başladı.

16:33- Safi Yakıt ihaleden çekildi.

16:36-Kayseri Şeker ve İskur Tekstil ihaleden çekildi. 

16: 42: , Erser Tarım-Sterk Plastik OGG çekildi.

16:45- Ilgın Şeker Fabrikası ihalesini 637 milyon lira ile Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ kazandı.


Erzuruma teklif yok, Turhalı Kayseri Şeker, Ilgını Alteks Tekstil kazandı

ERZURUM'A TEKLİF ÇIKMADI

Erzurum şeker fabrikası ihalesine sadece iki firma katıldı. İhalede Doğuş Gıda ve MBM Enerji teklif verirken, masada sadece MBM Enerji yer aldı. Doğuş Gıda ihaleye gelmedi, ancak teklifini gönderdi.

İhale 211 milyon lirayla başladı. MBM Enerji Enerji bu rakamı duyunca ihaleden çekildiğini açıkladı. Doğuş da masada olmadığı için ihale teklifsiz sona erdi.

Erzuruma teklif yok, Turhalı Kayseri Şeker, Ilgını Alteks Tekstil kazandı

TURHAL'I KAYSERİ ŞEKER ALDI

Turhal şeker fabrikasına Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve Mutlucan Tuz teklif verdi.  İhaleyi 569 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker kazandı.

İÇERİYE ALINMAYAN CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

CHP milletvekili Burcu Köksal ve Meclis üyesi Semra Dinçer ise, ihalenin yapıldığı binaya girmelerine izin verilmeyince oturma eylemi başlattı.

Erzuruma teklif yok, Turhalı Kayseri Şeker, Ilgını Alteks Tekstil kazandı

İLANSIZ SATIŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin üçüncü ihaleyi de önceden ilan etmeksizin yapıyor. ÖİB, Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları için ihalenin bugün olduğunu sabah yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Şeker fabrikaları öncesinde yaptığı teklifleri kamuoyuna ihaleler öncesinde açıklayan ÖİB, yine bugünkü duyurusunda üç fabrikaya hangi yatırımcıların teklif verdiğini ilan etmedi.

1956 yılında açılan şeker fabrikası Erzurum'un ilk fabrikasıydı. Turhal Şeker Fabrikası 1934 yılında, Ilgın ise 1982'de üretime başlamıştı.

4 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ

Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir’e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikasına da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu.


Erzuruma teklif yok, Turhalı Kayseri Şeker, Ilgını Alteks Tekstil kazandı

Çorumu Safi, Yozgat Şeker Fabrikasını Doğuş aldı
Çorum'u Safi, Yozgat Şeker Fabrikası'nı Doğuş aldı

SIRADA ONLAR VAR

18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu Fabrikaları için teklifler alınacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.04.2018) İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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