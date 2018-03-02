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Erzincan'da şeker fabrikası için kritik toplantı yarın

Aysel ALP/ANKARA
02.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın yarın Hilton Otelinde il ve ilçe belediye başkanlarını toplayarak Erzincan Şeker Fabrikasının özelleştirmesi konusunda bilgi vereceği öğrenildi. Ak Partili Otlukbeli Belediye Başkanı Vahdet Ercan özelleştirmeye karşı olduklarını belirterek, “Hepimiz pancar ekiyoruz. 4 yıl sonra karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Yarın Vali Beye de anlatacağız“ dedi.

Erzincan ve çevresinde pancar ekiminin yaygın olduğuna dikkat çeken Ercan, “Biz taraftar değiliz. Keşke özelleştirilmese. Binlerce insan çalışıyor. 4 bin imzaErzincanda şeker fabrikası için kritik toplantı yarın
topladık. Başbakanlığa ileteceğiz. Bizim devletimiz, cumhurbaşkanımız ne yaparsa doğrusunu yapar ona da birşey diyemiyoruz. Ama tepkiler de var” dedi.

HİLTON’A DAVET EDİLDİK

Erzincan’da Ak Parti ve MHP’den 24 belediye başkanı bulunduğunu belirten MHP’li Erzincan Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar da “Vali Beyin kaleminden yarın belediye başkanlarını saat 10.00’da Hilton’a davet ettiği bildirildi. Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili bir toplantı yapacakmış. Ben katılamayacağımı ilettim. Yardımcım gidecek” dedi.

Çınar, Erzincan’ın tamamının özelleştirmeye karşı olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Özelleştirmeye hangi partiden olduğuna bakılmaksızın tüm halk karşı. Ben de karşıyım. İlimizde 24 tane belediye başkanı var; bunlardan 11 tanesi MHP ve CHP’den; 13 tanesi AK Partili. Ben 13 AK Partili belediye başkanıyla konuştum, onların tamamı da fabrikanın satışına karşı. Cumartesi günü sabah saat 10’da Erzincan Valisi, biz belediye başkanlarını Hilton’a davet etti. Erzincan Şeker Fabrikasının neden özelleştirilmesi gerektiğini anlatacaklarmış. Kar eden fabrika satılır mı? Devletin kar eden ne kadar kurum, kuruluşu varsa sattılar, birşey kalmadı. Şimdi de şeker fabrikalarını satıyorlar. Bunu da kendi yandaşlarına satacaklar. İşçilerin yerine de kendi elemanlarını işe alacaklar. Ben bu fabrikaların satılmaması gerektiğini Genel Başkanıma da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Sadir Durmaz ile Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Oktay Öztürk’e de anlatacağım.”

Etiketler: Hilton Oteli , Cevdet Çınar , Oktay Öztürk
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