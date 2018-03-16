Eroğlu: Gemlik maddesi değişiyor

Meclis Tarım Komisyonu’nda görüşülen su ve orman düzenlemeleriyle tartışılan tasarıyla bu yanlışın düzeltildiğini belirten Eroğlu’nun komisyon tutanaklarına yansıyan açıklamaları özetle şöyle: “Gemlik’le ilgili kanun çıktı, ben teşekkür ediyorum ama orada şöyle bir yanlışlık yapılmış. Biz sanki bütün Gemlik ilçesi, özellikle yer değiştirecekmiş gibi, kanunda öyle bir madde olduğu için bunu tashih ediyoruz sadece. Bakın, daha önceki kanunda ‘Gemlik ilçesi depreme maruz kalacağından ve yeri değiştirileceğinden...’ diye bir hüküm olduğu için bütün sigorta, bankalar, hiç kimse işlem yapmıyor orada çünkü sanki Gemlik ilçesinin tamamı yer değiştirecekmiş gibi... İşte onu düzeltiyoruz, oldu mu efendim? İşte, ‘Bursa ili Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin hâlihazırda yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle’ diye yanlış ibareyi... Çünkü bu ibare dolayısıyla bütün işlemler, sigorta işlemleri, bankacılık işlemleri, her şey durmuş. Dolayısıyla biz bunu şöyle düzenliyoruz, ‘Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülmesi için ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için...’ diye ibareyi düzeltiyoruz ki işlemler yürüsün.”

İSVİÇRE’DEN İLHAM ALINDI

Eroğlu, orman alanlarında yeni yerleşim yerlerinin kurulmasının önünü açan düzenlemenin ilhamını da İsviçre’den aldıklarını belirterek, “Eğer bir zaruret varsa burada bu alanı Bakanlar Kurulu kararıyla ormanlık alandan çıkarıyorlar. En az bu kadar, bunun birkaç katı kadar alanda orman kuruyorlar. Böylece orman alanlar azalmıyor” dedi.