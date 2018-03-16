Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Eroğlu: Gemlik maddesi değişiyor

Eroğlu: Gemlik maddesi değişiyor

Hürriyet Haber
16.03.2018 - 23:29 | Son Güncelleme:

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, deprem riski nedeniyle taşınması gündeme gelen Bursa’nın Gemlik ilçesiyle ilgili çıkarılan yasada yapılan yanlışlığın, sigorta ve bankacılık işlemleri dahil ilçede her şeyi durdurduğunu söyledi.

Meclis Tarım Komisyonu’nda görüşülen su ve orman düzenlemeleriyle tartışılan tasarıyla bu yanlışın düzeltildiğini belirten Eroğlu’nun komisyon tutanaklarına yansıyan açıklamaları özetle şöyle: “Gemlik’le ilgili kanun çıktı, ben teşekkür ediyorum ama orada şöyle bir yanlışlık yapılmış. Biz sanki bütün Gemlik ilçesi, özellikle yer değiştirecekmiş gibi, kanunda öyle bir madde olduğu için bunu tashih ediyoruz sadece. Bakın, daha önceki kanunda ‘Gemlik ilçesi depreme maruz kalacağından ve yeri değiştirileceğinden...’ diye bir hüküm olduğu için bütün sigorta, bankalar, hiç kimse işlem yapmıyor orada çünkü sanki Gemlik ilçesinin tamamı yer değiştirecekmiş gibi... İşte onu düzeltiyoruz, oldu mu efendim? İşte, ‘Bursa ili Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin hâlihazırda yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle’ diye yanlış ibareyi... Çünkü bu ibare dolayısıyla bütün işlemler, sigorta işlemleri, bankacılık işlemleri, her şey durmuş. Dolayısıyla biz bunu şöyle düzenliyoruz, ‘Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülmesi için ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için...’ diye ibareyi düzeltiyoruz ki işlemler yürüsün.”

İSVİÇRE’DEN İLHAM ALINDI

Eroğlu, orman alanlarında yeni yerleşim yerlerinin kurulmasının önünü açan düzenlemenin ilhamını da İsviçre’den aldıklarını belirterek, “Eğer bir zaruret varsa burada bu alanı Bakanlar Kurulu kararıyla ormanlık alandan çıkarıyorlar. En az bu kadar, bunun birkaç katı kadar alanda orman kuruyorlar. Böylece orman alanlar azalmıyor” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , eroğlu , gemlik
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri