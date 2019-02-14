Ermut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriErmut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke
GeriEkonomi Ermut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
14.02.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Ermut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ermut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Uluslararası Doğrudan Yatırım rakamları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün (14.02.2019) açıklanan Uluslararası Doğrudan Yatırım rakamları konusunda şu açıklamada bulundu.

Ermut "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün (14.02.2019) açıklanan Uluslararası Doğrudan Yatırım rakamları açıklamasına göre ülkemiz 2018 yılının Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38’lik artışla 1 milyar 168 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. 2018 yılı göz önüne alındığında toplam 13 milyar 163 milyon dolarlık doğrudan yatırım miktarına ulaşılmış, böylece yıllık bazda yüzde 14’lük önemli bir artış elde edilmiştir." dedi.

ÜRETİM İÇİN 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut 2018 yılına ilişkin kısa değerlendirmesinde "2018 yılı içerisinde toplam sermaye yatırımlarında üretim 2 milyar dolar ile başı çekerken, onu sırasıyla perakende, finans ve enerji takip etti." dedi.

Ermut sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada toplam UDY’nin çok ciddi manada düşüş yaşadığı 2018 yılında, Türkiye’nin yıllık bazda göstermiş olduğu UDY performansı önemli bir başarıdır. Bu başarı ile Türkiye sahip olduğu sağlam ekonomik temelleri ile küresel çapta ekonomisine güvenilen bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıl kapanmadan, geçtiğimiz yılın rakamını geçeceğimizi ifade etmiştik, yüzde 14 artışla bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ermut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke

1965 yılında üretilmişti... Rekor ziyaretçiye ulaştı!

Konkordatoya giren borçlulardan alacaklara ilişkin düzenleme

Kira sertifikası ihracına büyük talep