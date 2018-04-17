Bahçeli'nin erken seçim çağrısına doların ilk tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce 4.08'li seviyelerde hareket eden dolar kuru, 4.1270 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL şu dakikalarda 4.11 seviyelerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da ise ilk tepki olarak kayıp yüzde 2'yi aştı.
Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği dolar/TL, tarihi zirvesi olan 4.20'li seviyelerden geçen hafta gerilediği 4.10 seviyesinden güne başladı. Dolar kuru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce 4.08'li seviyelerde hareket ederken, sonrasında 4.1270 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 12.26 itibarıyla 4.1122 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 5.0933 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 89.10 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2388 seviyelerinde...
BORSADA KAYIP YÜZDE 2'Yİ AŞTI
Borsa İstanbul güne 764 puan yükselişle 111 bin 451 puandan başlarken, erken seçim açıklamaları sonrası sert geriledi. Endekste kayıp yüzde 2'yi aşarken, şu dakikalarda 108 bin 274 puandan işlem görüyor.
DOLARDA 4.1330 KRİTİK SEVİYE
GMC Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Sn. Bahçeli’nin açıklamalarından sonra içeride piyasa görünümünün bozulduğunu görüyoruz. Hafifleyen jeopolitik risk algısı ve olumlu ABD – Rusya yaptırım haberlerinden sonra 4.07 seviyelerine doğru inme eğilimi gösteren dolar/TL kuru, Bahçeli’nin piyasa fiyatlama mekaniğinde olmayan “erken seçim” unsurunu ortaya atmasından sonra hızla yükseldi ve 4.12 bandı üzerine çıktı. Bahçeli’nin erken seçim çağrısından önce pozitif olan Borsa İstanbul 100 de şu anda yüzde 1.6 oranında satılıyor" dedi.
Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: Bahçeli’nin açıklamalarının özellikle AK Parti kanadında ne şekilde karşılık bulacağı önemli. Sn. Cumhurbaşkanımız’ın konuya ilişkin yapabileceği açıklamalar dikkatle izlenmelidir. AK Parti kanadından ilk konuşan Sn. Bekir Bozdağ, Bahçeli’nin açıklamasının AK Parti tarafında değerlendirileceğini söyledi. Sn. Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında veya 14.00 MGK veya 16.00 Bakanlar Kurulu toplantılarında konuya ilişkin açıklamaları kritik olacak. CHP grup toplantısı da bugün saat 13.30’da gerçekleşecek ve muhtemelen CHP tarafı bu çağrıya destek verecektir. CHP’den yapılan ilk açıklama da bu yönde…
Bahçeli’nin telaffuz ettiği 26 Ağustos tarihi Kurban Bayramı tatili sonrasına geldiği için tarih konusunda sıkıntılar olabilir. O tarihlerde tatilcilerin, yazlıkçıların tatil beldelerinde, deniz kenarı illerinde olacak olmaları, seçim bölgelerinde olmayabilecek olmaları tarihin revize edilmesine neden olabilir. Bu noktada piyasa erken seçimin tarihinin değişmesini değerlendirebilir.
Gün içinde 4.1330 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketler, algıyı biraz daha değiştirecek ve kurdaki çıkışların daha da güçlenmesine imkan tanıyabilir. Aksi takdirde yani 4.1330 seviyesinde baskı görmesi durumunda ise son çıkışın tepkisi izlenebilir."
HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK
Bankacılar bugün Nisan ayı borçlanma programını kapsamında Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracının yakından izleneceğini söylediler. Hazine bugün 8 Ocak 2023 itfalı altı ayda bir yüzde 6.1 kupon ödemeli 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.
Dolar endeksi dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 89.430 ile yatay seyrederek, geçen hafta gördüğü iki ayın dip seviyesi olan 89.355 seviyesine yakın bulunuyor.
PİYASA TAKVİMİ
İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dış piyasalarda ise TSİ 12.00'da Nisan ayı Almanya ZEW eğilim endeksi izlenecek. ABD'de ise TSİ 15.30 ve 16.15'te mart ayına ilişkin yeni konut inşaatları, inşaat ruhsatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.
TAHVİL BONO PİYASASI
İşlem bazında geçen hafta yüzde 13.56'ya kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü yüzde 12.93'e kadar geriledikten sonra dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.17 valörde son işlemde yüzde 13.18 oldu.
İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot işlemlerde yüzde 14.29'a kadar geriledikten dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.39 oldu.
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