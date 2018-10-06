Erken rezervasyon hareketli geçecek
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yıl sonu turist hedeflerine ilişkin, “40 milyon hedefimize aynen devam ediyoruz” dedi.
Erken rezervasyon döneminin hareketli geçeceğini söyleyen Bağlıkaya, iç pazarda da döviz artışına endeksli olarak belirli seviyelerde artış beklediklerini belirtti. Bağlıkaya, 2019 yılında rezervasyonunu önceden yapmayanlar, ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşabilir” diye konuştu.
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