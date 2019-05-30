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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erkek giyimine muhtar dopingi

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Erkek giyimine muhtar dopingi

Seçim sürecinde şıklık yarışına giren muhtar ve belediye meclis üyeliği adayları erkek giyim sektörüne yaradı. Kiğılı’nın CEO’su Hilal Suerdem, “Bu yıl 800 binin üzerinde muhtar ve meclis üyeliği adayının seçimlere katıldığı tahmin ediliyor. Yerel seçimlerde satışlarımız yüzde 50 arttı. Satışlarımızı en çok arttıran da muhtar ve belediye meclis üyesi adayları oldu” dedi.

GEÇEN yıllara göre daha fazla büyümenin yollarını arayan erkek giyim sektörünün imdadına bu yıl, yerel seçimlere katılan muhtar ve belediye meclis üyeliği adayları yetişti. Türkiye’nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı’nın CEO’su Hilal Suerdem, “Son yerel seçimler erkek giyim sektörüne yaradı. Bizim yılın ilk yarısındaki satışlarımızı en çok muhtarlar ve belediye meclis üyeleri hareketlendirdi. Yerel seçimlerde aday adaylığı sürecinde başlayan şıklık yarışı, seçilenler için seçim sonrasında da devam ediyor. Bu yıl muhtar ve belediye meclis üyeliğine 800 binin üzerinde kişinin aday olduğu tahmin ediliyor. Düşünün Türkiye’de 50 binin üzerinde muhtarlık var. Dolayısıyla sadece muhtar adayları 150 bini aşıyor. Buna belediye başkan adayları ve meclis üyeliği adaylarını da eklediğinizde rakam oldukça büyüyor. İşte bu rakamlar, seçim zamanı takım elbise ve gömlekte satışlarımızı yüzde 50 arttırdı. Milletvekili seçimlerindense yerel seçimler bize daha çok yarıyor. Adayların çoğunluğu günlük hayatlarında sürekli olarak takım elbise giyen kimseler değil. Ama seçim sürecinde takım elbise alıyorlar. Fotoğraf çektirmek için bile olsa en az bir kez takım elbise giyiyorlar” dedi.

Erkek giyimine muhtar dopingi

KÂRDAN FEDAKARLIK

Sanatçı Oktay Kaynarca’nın Kiğılı için seçtiği koleksiyonun tanıtıldığı toplantıda bir grup basın mensubunun sorularını yanıtlayan Suerdem, 2019 yılı için “Bunca ekonomik ve jeopolitik sıkıntıya rağmen, işler fena gitmiyor. Yerel seçimler ve bayramda yaptığımız satışlarla yılı toparlıyoruz” değerlendirmesini yaptı. 2019 satışlarında adet bazında geçen yıla göre biraz düşüş yaşandığını belirten Suerdem şu bilgileri verdi: “Gelirde ise ancak enflasyon düzeyinde artış yakaladık. Bu da bizim kârdan fedakarlık yaptığımızı gösteriyor. Ülke ekonomisine destek vermek amacıyla maliyetlerdeki artışların bir kısmını fiyatlarımıza yansıtmadık. Ramazan’ın ilk 15 gününde işlerde biraz durgunluk yaşadık. Ama geçen haftadan bu yana yeniden hareketlenme oldu. Satışlarımız 2019 hedefleri doğrultusunda sürüyor.”

ANADOLU’DA % 80 ARTIŞ

Bayramlarda özellikle Anadolu’da çok ciddi satışlar yaptıklarını söyleyen Suerdem, “Anadolu’da insanlar, büyükşehirlere göre bayramlarda daha fazla hediye alıp veriyor. Takım elbise de daha fazla giyiliyor. O sebeple bizim özellikle Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Ankara başta olmak üzere bayram sürecinde satışlarımız yüzde 70-80 artıyor. Bu sebeple biz de bayramlarda Anadolu’ya daha fazla ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

YURTDIŞINDA BÜYÜME ATAĞI

- TÜRKİYE ekono-misinin hedeflediği kalkınma atağı için markalı ihracatını artırmasının önemine değinen Hilal Suerdem, şunları söyledi: “Ülkemizin ihracatının gelişmesi ve cari açığının kapanması için bizlerin de daha çok çalışması gerekiyor. Nitekim Türkiye’nin ortalama ihracat kilogram  fiyatı 1.4 dolar iken bu rakam Kiğılı’da 40 dolar.  Görüldüğü gibi  markalı ihracat çok önemli. Bu sebeple şu anda 30 olan yurtdışı mağaza sayımızı 2020’de 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yurtdışında büyüme atağımız sonucunda 2023’te ise satış noktaları ve mağaza sayısı olarak 400’e ulaşmayı planlıyoruz.”

 

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