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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Eritrina Alaçatı sezonu açıldı

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Eritrina Alaçatı sezonu açıldı

Ege’nin deniz ve lavanta kokan, mercan renkleri, beyaz ve maviyle dans eden, günün her saatinde farklı keyifler sunan Alaçatı sezonu, ot festivaliyle açıldı.

Son yıllarda özellikle İstanbulluların özlediği yaşamın keyfini sunmasıyla gözdeler listesinin başında gelen Alaçatı mükemmel denizi, favori mekanları ve sunduğu konforlu seçenekleriyle de tatilde zarafet ve kalite arayanların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kapılarını üç yıl önce tam da sezon ortasında açan Eritrina Alaçatı, genç, zarif ve şık bir butik otel. Ayrıntıların bütünü oluşturduğu fikrinden yola çıkarak projelendirilen ve tüm detayların büyük bir zarafetle bir araya geldiği Eritrina, Alaçatı ruhunu iliklerinize kadar hissettiren mimarisi, bulunduğu Sakızlar Mevkii’nin hakkını veren sakız gibi çarşafları, yumuşacık tekstil ürünleri, lüks otellere taş çıkartan elit detayları ile butik otelciliğin aslında ne kadar özen gerektirdiğinin de bir kanıtı.

ZARİF LEZZETLER

Adını mercan (Erythrinacrista gali) ağacının büyüleyici çiçeklerinden alan Eritrina Alaçatı’da bir dostun evinde ağırlanır gibi konaklıyorsunuz. Çünkü Tülay ve Tevfik Arıcan’ın en önemli mottoları, otel misafirlerinin mutlu olmaları. 16 yaş ve üzeri “Yetişkin Oteli” özelliğindeki Eritrina’da güne dinlenmiş uyanıyor ve temiz havayı soluduktan sonra, boyoz, gevrek, pişi gibi İzmir’e özgü tatlar, Tülay Arıcan’ın kendi elleriyle mevsiminde hazırladığı reçeller ve yöre lezzetleriyle donatılmış şahane bir serpme kahvaltı ile keyifleniyorsunuz.

ÇEŞME ALAÇATI ERİTRİNA BUTİK OTEL’DE KAHVALTI

Alaçatı’nın pek çok seçeneği arasında gününüzü nasıl geçireceğiniz elbette size ait. Ama gün batımına doğru duşunuzu alıp biraz dinlenmek ve bir Çeşme-Alaçatı akşamına hazırlanmak istiyorsanız otelinize döndüğünüz gün batımı saatlerinde özenle hazırlanmış peynir tabağı eşliğinde şarabınızı yudumlayıp hem dinlenebilir, hem de ruhunuzu ve bedeninizi akşam eğlencelerine hazırlayabilirsiniz.

Yazmazsak olmaz; her gün akşamüstü çay saatinde size günün sürpriz ikramları sunuluyor. Bazen mis gibi tarçın kokulu bir anne keki, bazen minik sakız kurabiyeler ya da aileden tarifli ev poğaçası çayınıza eşlik ediyor. Türk kahvesi tutkunlarının ev yapımı nar ve vişne likörü ile iyice lezzetlenen keyfini de buraya not düşelim. Aman bu kahveyi bahçedeki Eritrina ağacına çapkın bir göz atıp sakız ağaçlarına karşı yudumlamayı unutmayın.

LOKASYON HARİKA

Alaçatı’nın popüler çarşısına yürüme mesafesinde, dünyaca ünlü Ilıca Plajına arabayla 3 km, sörf tutkunlarının mekanı sörf plajına da 5 km uzaklıktaki Eritrina Alaçatı’da otopark sorunu yok. Eğlence mekanları yanı başınızda. Hareketli hayata yakın olmasına karşın son derece sessiz sakin bir lokasyona sahip olan Eritrina’da keyifle kitabınızı okuyabilir, hatta yazabilir, dilerseniz gününüzü havuz başında da huzurla yaşayabilirsiniz.

ÇEŞME ALAÇATI ERİTRİNA BUTİK OTEL

“Ben dinlenmek istiyorum” diyenler için; deniz ve havuz manzaralı, cumbalı ve bahçeli seçenekli odaları, ağırlıklı olarak beyaz, taş rengi ve uçuk mavi tonlarda dekorasyonuyla tatilinizi geçirmek için harika bir seçim.

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