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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
03.04.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Eriğin kilogramı 25 liraya düştü

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Eriğin kilogramı 25 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart başında ilk çıktığında kilogramı 150 liraya kadar alıcı bulan eriğin, açıktan hasadının başlaması ile kilogram fiyatı 25 liraya kadar düştü.

Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere, eriğin açıkta ilk hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Bu yıl örtü altında ilk hasadı yaklaşık 15- 20 gün önce yaptıklarını vurgulayan Şen, "Açık alanda ilk hasadımız başladı. Uygun fiyatlarda tüketicilerimize ulaştırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine nakliyesi yapılıyor." dedi. 

Hasadın tahmini 8 bin 500 ton olmasını beklediklerini aktaran Şen, "İnşallah bütün esnaflar, alıcılar ve sarıcılar iyi bir sezon geçirir. Verdiğimiz seminerlerle erik üretimini bilinçli hale getirdik. Bundan bütün bölgedeki işçi ve esnaf kardeşlerimiz faydalandı. İnşallah hayırlı ve uğurlu bir yıl geçiririz." ifadelerini kulandı 

 "GEÇEN YILA ORANLA 15 GÜN ERKENCİLİK SAĞLADIK" 

Erik Üreticisi Birliği Kurucu Başkanı ve erik üreticisi Mustafa Göktaş da tüm üreticilere hayırlı ve bol bereketli bir sezon diledi. 
Bu yıl iklim şartları açısından elverişli bir dönem geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Geçen yıla oranla 15 gün erkencilik sağladık. Ancak girdi maliyetlerimiz oldukça yüksek, bu konularda yetkililerden çiftçilerimize biraz daha tolerans bekliyoruz. Özellikle gübre maliyetlerimiz oldukça fazla. Girdi maliyetinin artışı demek tüketicilerin daha pahalıya ürün yemesi demektir. Bu açıdan gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor." diye konuştu.

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