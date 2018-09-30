Ergo Nissan işbirliği
Ergo Türkiye ile Nissan işbirliğine giderek, ‘Niskasko’ hizmetini genişletti.
Buna göre, Nissan sahipleri ekspertiz olmaksızın hızlı onarım hizmeti, yanlış akaryakıt dolum teminatı, ikame araç ve yol yardım hizmeti, hasarsızlık koruma teminatı gibi birçok avantajdan faydalanabilecek. Araç sahipleri, Niskasko kapsamında araçlarının olası hasar operasyonlarını Nissan yetkili servislerinde, orijinal yedek parçaları kullanılarak, standartlara uygun olarak yaptırabilecek. Ergo Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, Türkiye’de araç sigortacılığının yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, “Ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sunan sigorta sektörünün gelişiminde ise sektörler arası iş birlikleri büyük önem taşıyor” dedi. Nissan Türkiye
Genel Müdürü Sinan Özkök ise, “Niskasko’nun hizmet kapsamını her geçen gün artırıyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle