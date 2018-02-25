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Erdoğdu: Telekom’a el konulabilir

Hürriyet Haber
25.02.2018 - 21:30 | Son Güncelleme:

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türk Telekom’u 21 yıllığına kiralayan Oger Grubu’nun özelleştirme bedeli için aldığı kredileri ödememesi üzerine devlet tarafından el konulacağına ilişkin beklentilerin arttığını belirtti.

El konulma süreci hakkında konuşan Erdoğdu, “Türk Telekom Oger ve AKP eliyle mali açıdan çok sıkıntılı bir şirket haline getirildi. Şimdi geri alınırken kamuoyunun tepki göstermemesi için bilanço makyajlaması operasyonu yapıldığına ilişkin kuvvetli şüphemiz var” dedi. Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini 21 yıllığına 6.5 milyar Dolara devralan Oger Grubu’nun bu parayı şirketin hisselerini rehin ederek aldığı kredilerle ödediğini belirten Erdoğdu şunları söyledi: “9 Şubat 2018 günü yapılan duyuru ile Türk Telekom’un 2017’de elde ettiği 1 milyar 135 milyon 532 bin 329 lira net kârın, ‘fevkalade yedek akçe’ olarak ayrılacağı ve temettü dağıtımı yapılmayacağı açıklandı. Yani, Türk Telekom’un yüzde 55 hissedarı olan Oger Grubu, devralırken kullandığı kredileri ödeyecek para bulamazken ortağı olduğu şirketin kârından payını 2017’de almayacak. Oysa 2006-2015 yılları arasında her yılın ortalama dolar kuru üzerinden yıllık temettü aktarımları hesaplandığında, Oger’in Türkiye’de kurduğu ve yüzde 55 hissesini aktardığı OTAŞ’ın 5,7 milyar dolarlık kârı alıp götürdüğü ortaya çıkıyor. Oysa Oger Grubu’nun bu yılki kârdan da payını alarak bankalara olan borcunu ödemesi gerekirdi.”

Etiketler: Aykut Erdoğdu , gazetehaberleri
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