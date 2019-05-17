Erdoğan’a yerli otomobil sunumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart sonunda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinde sürecin yavaş ilerlemesinden şikayet ederek, “Yerli otoda biraz gevşeme var, ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz” eleştirisini yapmıştı.
Bu eleştirilerin ardından geçtiğimiz hafta Ankara’da ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapıldı. Projenin ortaklarından olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin fotoğrafı yayınlayarak, “Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Türkiye’nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız” açıklamasını yaptı. G
örüşmeye Hisarcıklıoğlu’nun dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
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