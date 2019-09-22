Erdoğan: Yeni teknolojilerin üreticisi olmak istiyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni (TEKNOFEST) ziyaret etti. Kırmızı pilot tulumu giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı.

Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. Bu yola bunun için çıktık. Bunun için katma değerli üretim öncülüğünde küresel rekabet gücümüzü arttıracak ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. 2023’e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknolojilik ve yenilikçilik anlayışı ile yazacağız. Bugün burada ortaokul, lise, üniversite takımları ile profesyonelliğin ayrı ayrı geliştiği ve yarıştığı her etkinliği adeta milli teknoloji hamlemizin yeni bir ayak sesi olarak görüyorum” dedi.

112 BİN ARAŞTIRMACI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl 16 başlıkta 4 bin 200 takım, 20 bin yarışmacı ve 2 bin 500 finalist ile etkinliğimiz gerçekleşmişti. Bu yıl ise 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400 takım, 50 bir yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. İnşallah kısa sürede bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.Geçtiğimiz yıl ilan edilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı milli teknoloji seferberliğinin bir ürünüdür. İlk günden itibaren müthiş bir talep ile karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde ve üst düzey şirketlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. ‘Çalışmalarımızı Türkiye’de sürdürmek, katma değer oluşturmak istiyoruz’ dediler. Elbette bu süreç kendiliğinden yaşanmadı. 17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımlarının sonucunda güçlü bir ekosistem inşa ettik. Sayıları 207’yi bulan üniversitelerimiz, bin 191 araştırma geliştirme merkezimiz, 349 tasarım merkezimiz, 84 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 112 bin araştırmacı bu ekosistemin temel aktörleridir. Lider Araştırmacılar Programı ile ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar bu denli zengin bir araştırma ortamında bilimsel çalışma yapacaklar ve gençlerimize örnek olacaklardır.”

HER ŞEY HAYAL İLE BAŞLAR

TEKNOFEST’te gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle, 3 beden, 5 beden küçük gömlekle yaşamamızı istediler. Bize de, ‘siz geri kalmış bir milletsiniz. Öyle kalın’ dediler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak için gayret göstermiş, kimileri bir parça yol da almıştır. Ama maalesef 17 yıl önce ülke yönetimini devraldığımızda, Türkiye hala geri kalmışlık zinciri ile bağlanmış haldeydi. Öncelikle 81 vilayetimizin alt yapı sorunlarını çözerek, milletimizi özlemini çektiği hizmetlere kavuşturmak için kolları sıvadık. Vesayet ile çetin bir mücadeleye girişerek demokrasimizi güçlendirdik” dedi.