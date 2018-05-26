Erdoğan: Doları olan TL’ye yatırsın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriErdoğan: Doları olan TL’ye yatırsın
GeriEkonomi Erdoğan: Doları olan TL’ye yatırsın
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ERZURUM
26.05.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Erdoğan: Doları olan TL’ye yatırsın

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Erdoğan: Doları olan TL’ye yatırsın

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmayla ilgili “Yastığının altında doları olan, Euro’su olan kardeşlerim sizler paralarınızı gidin TL’ye yatırın” çağrısı yaptı.

Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilk kampanya mitingini Erzurum’da yaptı.

AVUCUNUZU YALAYACAKSINIZ
Son üç seçimde kampanya startını milli mücadelenin sembol şehri Erzurum’da veren Erdoğan, mitingde özetle şunları söyledi: “Bu ara yine bakıyorum birileri ülkemize çöreklendiler. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalayacaksınız. Baktılar ki Türkiye’yi dize getiremiyorlar, yöntem değiştirdiler. Bu defa ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları ürkütmek korkutmak için olmadık yollara başvuruyorlar, olmadık yalanlar uyduruyorlar. Türkiye’nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde, mali disiplin konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Açıkladığımız her müjdenin kaynağı hazırdır. Son günlerde finans piyasalarında döviz kurları üzerinden oynanan oyunu inşallah kısa sürede boşa çıkaracağız. Küresel sisteme entegre şekilde çalışan finans piyasaları maalesef bu tür manipülasyonlara açık olabiliyor. Ben de diyorum ki ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz. Elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz.

Seçim beyannamemizde adaletsizliği düzeltme sözü verdik. Askerlerimizin ve pek çok kamu görevlisinin zaten sahip olduğu emeklilikte 3 bin 600 ek gösterge imkanını polislerimize, öğretmenlerimize hemşirelerimize ve din görevlilerimize dedik ki bunları yapacağız. Ben size diğer adaylar gibi gelip de huzurunuzda palavra mı atayım, atmam. Yeni sistemle ve sağladığımız yeni imkanlarla güvenlik korucularımız terörle mücadelede daha etkin görevler üstleniyor. Güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz.”

RUS GAZINDA İNDİRİM MÜJDESİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Rusya’dan Mavi Akım ve batı hattından aldığımız doğalgazın fiyatında 2015 yılında indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak. Bunun yanında yine Rusya ile Türk Akımı’nın ülkemizden geçecek bölümünün 2019 yılı sonunda bitirilecek şekilde hızlandırılması konusunda mutabık kaldık. 12 Haziran’da da Eskişehir’de TANAP’ın açılışını yapıyoruz” dedi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Zeybekçi: Yakın sürede ekonomide rahatlama olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Ruslardan açıklama geldi

Yeniden yapılandırmada 31 Temmuz son gün