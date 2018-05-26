Erdoğan: Doları olan TL’ye yatırsın

Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilk kampanya mitingini Erzurum’da yaptı.

AVUCUNUZU YALAYACAKSINIZ

Son üç seçimde kampanya startını milli mücadelenin sembol şehri Erzurum’da veren Erdoğan, mitingde özetle şunları söyledi: “Bu ara yine bakıyorum birileri ülkemize çöreklendiler. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalayacaksınız. Baktılar ki Türkiye’yi dize getiremiyorlar, yöntem değiştirdiler. Bu defa ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları ürkütmek korkutmak için olmadık yollara başvuruyorlar, olmadık yalanlar uyduruyorlar. Türkiye’nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde, mali disiplin konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Açıkladığımız her müjdenin kaynağı hazırdır. Son günlerde finans piyasalarında döviz kurları üzerinden oynanan oyunu inşallah kısa sürede boşa çıkaracağız. Küresel sisteme entegre şekilde çalışan finans piyasaları maalesef bu tür manipülasyonlara açık olabiliyor. Ben de diyorum ki ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz. Elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz.

Seçim beyannamemizde adaletsizliği düzeltme sözü verdik. Askerlerimizin ve pek çok kamu görevlisinin zaten sahip olduğu emeklilikte 3 bin 600 ek gösterge imkanını polislerimize, öğretmenlerimize hemşirelerimize ve din görevlilerimize dedik ki bunları yapacağız. Ben size diğer adaylar gibi gelip de huzurunuzda palavra mı atayım, atmam. Yeni sistemle ve sağladığımız yeni imkanlarla güvenlik korucularımız terörle mücadelede daha etkin görevler üstleniyor. Güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz.”

RUS GAZINDA İNDİRİM MÜJDESİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Rusya’dan Mavi Akım ve batı hattından aldığımız doğalgazın fiyatında 2015 yılında indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak. Bunun yanında yine Rusya ile Türk Akımı’nın ülkemizden geçecek bölümünün 2019 yılı sonunda bitirilecek şekilde hızlandırılması konusunda mutabık kaldık. 12 Haziran’da da Eskişehir’de TANAP’ın açılışını yapıyoruz” dedi.