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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
16.08.2018 - 07:32, Son Güncelleme:

Erdoğan çağrı yapmıştı! Tek tek iptal ettiler...

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Erdoğan çağrı yapmıştı! Tek tek iptal ettiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı anında etkisini gösterdi. Sadece Doğubank’ta 50 milyon $’lık iPhone siparişi askıya alındı. Ekim ve kasım ithalatı iptal edildi. Anadolu’dan siparişler durdu...

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde anında etkisini gösterdi. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti. Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı. Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı bıçak gibi kesilmiş durumda. Esnafın verdiği bilgiye göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
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ANADOLU SİPARİŞ VERMİYOR

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre; Dün ABD menşeili ürünlere getirilen vergiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısı ile birlikte uzun vadeli ithalat anlaşmalarının da iptal edildiğini belirten esnaf, "Talepler bıçak gibi kesildi. Anadolu'daki alıcılar da iPhone ile olan sözleşme ve siparişlerini iptal ediyor" dedi. Raflardaki ABD ürünlerini indiren esnaf yerine yerli markaları satışa sunuyor.

STOKÇUYA TEPKİ VAR

Kurdaki ani yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı ithalatçılar ise ürünlerini depolarda bekletiyor. Sektörün nabzının attığı noktalarda birçok elektronik ürün tezgah altına indirilmiş durumda. Başta ofis malzemeleri olmak üzere yurtdışından ithal edilen birçok ürün piyasada bulunamıyor. İthalatçı firmaların, bayram sonrasında söz konusu ürünlere zam yapıp rafa koymayı planladığı belirtiliyor. Elektronik sektörünün kalbinin attığı Perpa'da günlük ticarette ciddi bir yavaşlama göze çarpıyor. Esnafa göre durgunluğun sebebi talep eksikliği değil. Başını elektroniğin çektiği birçok sektör, döviz artışını fırsata çevirmek amacıyla piyasaya mal vermeyi kesti.

7 MİLYAR DOLAR HARCADIK

10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de 10 milyona yakın kişiye ulaştı. Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

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