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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan Bayraktar teknoloji lisesi açtı

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Erdoğan Bayraktar teknoloji lisesi açtı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol yapıp, bu üniversitenin de destekleri ile İstanbul Halkalı’da ilk uygulamalı Teknoloji Meslek Lisesi’ni eğitime açtı.

Bayraktar, VTK Vatan Teknoloji adıyla 4’ü İstanbul’da, diğer 3’ü Ankara, Kocaeli ve Bursa’da olmak üzere toplam 7 teknik okul açmayı plandıklarını aktardı. Zincirin ilk halkası ise 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde faaliyete başlayacak olan VTK Vatan Teknoloji Koleji Atakent Kampüsü.

UYGULAMALI EĞİTİM

VTK Vatan Teknoloji Koleji’nde eğitimler 10. sınıftan itibaren uygulamalı yapılıyor. Sınıflar 20-24 kişilik. Teorik dersler atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla destekleniyor. Okul ve sanayi işbirlikleri ile iş dünyasının deneyimleri öğrencilerle paylaşılıyor. Öğrenen ve üreten öğrencileri yetiştirileceği VTK Vatan Koleji’nde öğrenciler aranan elemanlar olarak mezun olacaklar. VTK Vatan Teknoloji’nde teknoloji temalı eğitimin yayında mühendislik fakültelerinde hazırlık için de özel bir eğitim veriliyor. Amaç; mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilere destek olmak. Hali hazırda teknik okulları bitiren öğrencilere aldığı eğitime paralel bir üniversite bölümü seçtiğinde ek puanlar veriliyor. Örneğin Endüstriyel Otomasyon Tekonolojileri alanını bitiren öğrenci, gelen ek puan ile Mekatronik Mühendisliği’ne kolayca geçebiliyor. Yani mezun öğrenci dilerse teknisyen olarak profesyonel hayata atılabilecek ya da kendi işini kurabilecek, dilerse de öğrenim hayatına devam edip mühendislik yolunda ilerleyebilecek. VTK Vatan Teknoloji Koleji ile 2019-2020 eğitim-öğretim hayatına başlayacaklarını belirten Erdoğan Bayraktar, 4 sene sonra da bir teknoloji üniversitesi kuracaklarının müjdesini verdi. Böylece ilk mezunlarından başlayarak tüm mezunlarının yüsek öğretimlerini de dilerse VTÜ Vatan Teknoloji Üniversitesi ile tamamlayabilmesi sağlanacak.

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