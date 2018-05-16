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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
16.05.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Erdoğan 'Affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

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Erdoğan 'Affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

İthalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek. 10 milyon dolar çıkaran 4 milyon dolar ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEİK Genel Kurulu'nda yurtdışına yatırım, ticaret yerine varlık kaçıranlara dikkat çekerek, "Yurtdışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz" sözlerinin ardından önemli bir adım atıldı. Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan döviz ya da Türk parasının yüzde 40 oranında ceza kesilecek. Diğer bir ifadeyle muvazaalı işlemlerle yurtdışına 10 milyon dolar çıkarana 4 milyon dolar ceza kesilecek. Teşebbüs aşamasında kalırsa tutar 2 milyon lira olacak.

KORUMA KANUNU GÜÇLENDİ

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nda da tereddütlerin giderilmesi, cezaların düzenlemesi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. İthalat, ihracat gibi işlemlerde para kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlara getirmekle yükümlü oldukları ve kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezası öngörülüyor. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması durumunda verilen ceza yarı oranında indiriliyor. Yeni düzenleme ile kaçırılan kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40 oranında idari para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Fiil teşebbüs aşamasında kalırsa ceza yarıya inecek.

YETKİSİZ DÖVİZ BÜROSUNA AĞIR CEZA

Söz konusu kanuna dayanılarak faaliyet izni veya yetki belgesi almadan ticari faaliyette bulunanlara da 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği işyerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak. Kabahatin konusu yabancı paraysa idari ceza hesaplanırken Merkez Bankası'nın döviz satış kuru dikkate alınacak. Yasaya aykırı fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tespitinde hizmeti görülenlere, hangi hallerde ikramiye verileceği ve verilecek ikramiyenin miktarına ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldıran madde geri çekildi. Ayrıca, idari para cezalarına gecikme zammı uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasından vazgeçildi.

ŞİRKETLERİ RAHATLATAN DÜZENLEME

Yasa teklifinde şirketlerin elini rahatlatan bir adım atıldı. Yapılan vergi düzenlemesi ile şirketlerin bu yıl için taşınmazlarını enflasyona göre güncelleme imkânları olacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri aktiflerindeki taşınmazları 30 Eylül'e kadar yurtiçi ÜFE ile yeniden değerleyebilecek. (Sabah)

 

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Son 24 saatte ne oldu? (15.05.2018-2)
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