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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir)-(DHA)
01.09.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Erdekli balıkçılar, ’Vira Bismillah’ dedi

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Erdekli balıkçılar, ’Vira Bismillah’ dedi

BALIKESİR'in Erdek İlçesi Çakıl Mahallesinde 2019-2020 balıkçılık av sezonu düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir’in Erdek İlçesi Çakıl Mahallesi İskele Meydanında düzenlenen törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil İbrahim İlanku, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek belediye meclisinin bazı üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, balıkçı kooperatifi üyeleri ile halk katıldı. Bursa Mehteran Takımının gösteri sunduğu Çakıl Mahallesinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kurtuluş Candan törende yaptığı konuşmada, Marmara ve Ege Denizine kıyısı bulunan Balıkesir'de kayıtlı tekne sayısını bin 175 olarak açıkladı. Denizde gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip kişi sayısını 5 bin 283, sularda ise 181 olduğunu kaydeden Candan, Amatör balıkçılıkla uğraşan sayının ise 3 bin 155 olduğunu bildirdi.

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