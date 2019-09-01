Erdekli balıkçılar, ’Vira Bismillah’ dedi
BALIKESİR'in Erdek İlçesi Çakıl Mahallesinde 2019-2020 balıkçılık av sezonu düzenlenen törenle açıldı.
Balıkesir’in Erdek İlçesi Çakıl Mahallesi İskele Meydanında düzenlenen törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil İbrahim İlanku, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek belediye meclisinin bazı üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, balıkçı kooperatifi üyeleri ile halk katıldı. Bursa Mehteran Takımının gösteri sunduğu Çakıl Mahallesinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kurtuluş Candan törende yaptığı konuşmada, Marmara ve Ege Denizine kıyısı bulunan Balıkesir'de kayıtlı tekne sayısını bin 175 olarak açıkladı. Denizde gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip kişi sayısını 5 bin 283, sularda ise 181 olduğunu kaydeden Candan, Amatör balıkçılıkla uğraşan sayının ise 3 bin 155 olduğunu bildirdi.
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