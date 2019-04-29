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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

EPİAŞ, İTEP'in simülasyonunu gelecek yıl tamamlayacak

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EPİAŞ, İTEP'in simülasyonunu gelecek yıl tamamlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan "İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası'nın açılması yönünde çalışmalara başladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde yeni bir elektrik piyasasının açılacağını belirterek, "İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’nın (İTEP) açılması yönünde çalışmalara başladık. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasa simülasyonunu katılımcılara sunmayı ve sonrasında piyasayı açmayı hedefliyoruz." dedi. 

Tancan, 4. Enerji ve Ticareti ve Tedariği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, EPİAŞ bünyesindeki piyasaların yazılımının kurum bünyesinde gerçekleştirildiğini söyledi. 

Bakanlığın stratejik planında da yer alan ve EPİAŞ bünyesinde yeni bir piyasa olarak faaliyet gösterecek İTEP'in açılması için çalışmaların başladığını dile getiren Tancan, bu konuda sektör görüşlerinin de alındığını ifade etti. 

Tancan, İTEP için bir simülasyon çalışması yapılacağını ifade ederek, "Önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasa simülasyonunu katılımcılara sunmayı ve sonrasında piyasayı açmayı hedefliyoruz. Bu piyasa şu anda EPİAŞ’ta işletilen gün öncesi ve gün içi piyasalardan farklı olarak ileri tarihli aylık, çeyreklik ve yıllık teslimat dönemleri için baz, pik ve pik dışı gibi farklı yük tiplerini kapsayan elektrik ticaretini yapma fırsatı sunacak." diye konuştu. 

EPİAŞ'ın piyasa katılımcılarını fiyat riskinden korumak amacıyla her gün yayımlayacağı gösterge fiyatla katılımcıların geleceğe yönelik fiyat tahmini kolaylaştıracağını anlatan Tancan, "Burada oluşacak fiyat sinyalinin, yatırımlar ve uzun vadeli arz güvenliği konusunda gösterge niteliği taşıyabileceğini özellikle belirtmek isterim." dedi. 

Tancan, ayrıca EPİAŞ bünyesinde 1 Eylül 2018'de işleme açılan Doğal Gaz Ticaret Platformu'nun Güney Doğu Avrupa'da işleyen tek piyasa olduğunu sözlerine ekledi. 

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