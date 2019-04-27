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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.04.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

EPDK'nin teşviği elektrikte kayıp kaçağı azalttı

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EPDK'nin teşviği elektrikte kayıp kaçağı azalttı

EPDK'nin elektrik dağıtım şirketlerine uyguladığı teşvik sistemi, elektrikte kayıp-kaçak oranını yüzde 11,8'e düşürdü.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgilere göre, 2013'te tamamlanan özelleştirme sonrası, elektrik dağıtım şirketlerine kayıp ve kaçak oranlarını düşürmeleri için EPDK tarafından uygulanan teşvik sistemi sonuçlarını verdi. 

Ülke genelinde gelecek 5 yıl içinde elektrikte kayıp kaçak oranının yüzde 10'un altına düşürülmesi hedefleniyor. 

Özelleştirmeler sonrası yıllara sari olarak kayıp kaçakta istikrarlı bir düşüş grafiği yakalandı. Ülke genelinde kayıp kaçak oranı 2014'te yüzde 14,6'ya, 2015'te yüzde 14'e, 2016'da yüzde 13,4'e ve 2017'de yüzde 12,6'ya indi. 

Dağıtım şirketlerinin EPDK tarafından belirlenen hedef kayıp oranlarına ulaşabildiği ölçüde kazanç veya zarar edebildiği sistem sayesinde, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlandığı 2013'te yüzde 15,9 seviyesinde olan kayıp kaçak oranı, 2018 sonu itibarıyla yüzde 11,8'e düştü. 

EN DÜŞÜK KAYIP ORANI ULUDAĞ EDAŞ'IN 

Türkiye'de 21 bölgede hizmet veren şirketlerin 2018 yıl sonu performanslarına bakıldığında, yüzde 4,20 ile en düşük kayıp oranı Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım faaliyeti gösteren Uludağ EDAŞ'ın oldu. 

Bu şirketi yüzde 4,37 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın elektrik dağıtımından sorumlu Trakya EDAŞ ve yüzde 5,08 ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtımını sağlayan Çamlıbel EDAŞ izledi. 

En yüksek kayıp oranı sıralamasında yüzde 54,9 ile Dicle EDAŞ ilk sırada yer aldı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'de faaliyet gösteren şirketin kayıp oranı, 2013'te yüzde 75,8 seviyesindeydi. 

Dicle EDAŞ'ı yüzde 49,2 oranıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de hizmet veren Vangölü EDAŞ ve yüzde 23,6 ile Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta hizmet veren Aras EDAŞ izledi. 

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