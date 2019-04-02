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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
02.04.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

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EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik fiyatlarında tüketiciye yansıyan herhangi bir zam olmadığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik fiyatlarına ilişkin önemli açıklamada bulundu. EPDK, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir." duyurusunu yaptı.

EPDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Resmi Gazete’de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında haberler yer almıştır. Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur söz konusudur. 

Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, diğer bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir.

Daha önce Kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki, tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur.

Kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini önemle rica eder, iyi çalışmalar dileriz"

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