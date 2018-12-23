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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.12.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

EPDK o limiti indirdi

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EPDK o limiti indirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate indirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, serbest tüketici limiti 2018'de 2 bin kilovatsaat iken gelecek yıl için bin 600 kilovatsaate indirildi.

Ayrıca Kurul, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2019 yılı sistem kullanım gelir tavanını 9 milyar 898 milyon 743 bin 342 lira, sistem işletim gelir tavanını ise 774 milyon 111 bin 69 lira olarak belirledi.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifelerine ilişkin hesaplama ve uygulama yöntem bildirimi de yayımlandı.

Kurul, aynı zamanda elektrik piyasasında 2019 yılında uygulanacak ön lisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, ön lisans ve lisans tadili, ön lisans ve lisans sureti çıkartma bedellerini de ilan etti.

Doğal gaz piyasasında ise 2019 yılında uygulanacak sertifika ve lisans alma, yıllık lisans, sertifika ve lisans yenileme, sertifika ve lisans tadili, sertifika ve lisans sureti çıkartma, sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri de kararlaştırıldı.

Bunun yanında, petrol piyasasında 2019 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri listelendi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelecek yıl uygulanacak lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleriyle birlikte doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2019 yılı için uygulanacak katılma payı oranları da duyuruldu.

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