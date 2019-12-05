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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı

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Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı

Engelli vatandaşlar, vergi dairelerine gitmeden kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istinası gibi vergisel avantajlardan yararlanabiliyor.

Engelli vatandaşların kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istinası gibi vergisel avantajlardan yararlanmak için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca, vatandaşların işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çalışmalar yapılıyor.
Bu kapsamda mükelleflerin, vergi dairelerine gitmeden yaklaşık 125 adet işlemi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi sağlanıyor. Bu işlemlerin tamamından engelli mükellefler de faydalanabiliyor.

Engelli mükelleflere, kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istisnası gibi vergisel avantajlardan faydalanabilmeleri için İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında da kolaylık sağlanmaya başlandı. Buna göre, sistemde yer alan "Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi" ve "Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıt Vergisi İstisna Dilekçesi" hizmetleriyle vergi dairelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlanıyor.

Kira geliri elde eden engelli mükelleflere de kolaylık sağlanıyor. Her yıl 1-25 Mart günleri arasında Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) beyannamesini vermekle mükellef engellilere, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayıp randevu talep etmeleri halinde, belirttikleri tarih ve adreste GMSİ beyannamelerinin alınması imkanı tanınıyor.

ENGELLİLERE YÖNELİK İNDİRİMLER

Öte yandan, engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor.

Engelli vatandaşlar, kendi kullanımlarına özel eşya ve araçlarda gümrük vergisinden muaf tutulurken, yurt içinden alınan taşıtlarda da ÖTV avantajından yararlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında, 5 yılda bir olmak üzere ilk alımı ÖTV'den istisna tutuluyor. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olanlar da bizzat kullanma amacıyla engellerine uygun olarak aldıkları araçlarda bu muafiyetten yararlanabiliyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları ise Katma Değer Vergisi'nden istisna tutuluyor.

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