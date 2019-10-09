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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.10.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Engelleri kaldırmak için hedef 39 istasyon

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Engelleri kaldırmak için hedef 39 istasyon

2016 yılında hayata geçen Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde düzenlenen konserlerden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası’nda engelli vatandaşlar için 21 akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in hedefi, 2020 sonunda bu sayıyı 39’a çıkarmak.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının desteği ile 2016 yılında başlattığı Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Hayatı Aydınlat Konserleri’nin 11’incisi 8 Ekim Salı gecesi Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı.

Günhan Özmen yönetiminde sahne alan CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarına bu yıl Türk pop müziğinin ünlü sanatçısı Derya Uluğ da eşlik etti. Sunuculuğunu oyuncu Tolga Güleç’in üstlendiği geceden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası’nda engelli vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı akülü sandalye şarj istasyonlarının sayısının 21’den 39’a çıkarılması hedefleniyor.

Yoğun katılım gösterilen geceye, oyuncu Furkan Palalı, Engelliler Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy gibi isimler de yer aldı. Ünlü oyuncu Furkan Palalı, Tolga Güleç ile sürpriz bir düete imza attı. Gecenin en değerli konukları ise engelli vatandaşlar ile kimsesiz çocuklar oldu. Konser öncesinde bir konuşma yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cengiz, Hayatı Aydınlat projesinin her geçen gün daha çok insana ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“CK Enerji bünyesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda başlayan, ardından Antalya ve Sivas’a uzanan Hayatı Aydınlat projesinin merkezine engelli vatandaşlarımızı koyduk. Onların sokağa çıkması, sosyal ve ekonomik hayatta yer alması için ücretsiz olarak yararlandıkları akülü sandalye şarj istasyonlarını peş peşe devreye almaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada sadece İstanbul’da 21 adet akülü sandalye şarj istasyonunu hizmete açmış durumdayız. Amacımız engelli vatandaşlarımızın enerjisiz kalma korkusu olmadan akülü sandalyeleri ile İstanbul Avrupa Yakası’nın tamamında rahatça seyahat edebilmelerini sağlayabilmek. Yerel yönetimlerimizle işbirliği halinde, çalışanlarımızın desteği ile bu hedefe ulaşabileceğimize inancım tam. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz derken aylardır bu gece için hazırlanan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

125 KİLOMETRELİK ALANA ULAŞILDI

Hayatı Aydınlat Konseri’ne ev sahipliği yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal da, “Bundan 4 yıl önce CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının desteği ile başlattığımız Hayatı Aydınlat projesi bugün engelli vatandaşlarımızın sokaktaki enerjisi oldu. Şu ana kadar kurduğumuz 21 akülü sandalye şarj istasyonu ile İstanbul Avrupa Yakası’nda 125 kilometrelik bir alana ulaşmış durumdayız. Amacımız bu yılın sonuna kadar 4 istasyonu daha devreye almak, 2020 sonunda da İstanbul Avrupa Yakası’na toplamda 39 akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmak. Bu sırada güzergâhları İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerle birlikte belirliyoruz. En çok hangi alanlarda ihtiyaç var, hangi noktada daha çok insana ulaşabiliriz tüm bunların projelendirmesini yapıp ona göre istasyonlarımızı kuruyoruz. 

İstiyoruz ki engelli vatandaşlarımız akülü sandalyesi ile yola çıktığında istediği noktaya kadar enerji sıkıntısı yaşamadan gitsin ve evine rahatlıkla dönebilsin. Akülü sandalyesindeki elektrik bittiğinde bizim istasyonlarımızdan ücretsiz olarak enerji alarak yoluna devam edebilsin. Özel vatandaşlarımızın dört duvar arasında yaşamaya mecbur olmadan günlük yaşama dahil olmaları onları memnun ve mutlu ediyor. Çok kere bu mutluluklarına birebir şahit oldum ve bana da aktarma fırsatları oldu. Onların mutlu olması tabii ki biz CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarını daha çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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