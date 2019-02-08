Engeller kalktı, yatırımın önü açıldı
AZERİ petrol devi Socar’ın Türkiye’deki yatırımları tamamlandığında, değeri 19.5 milyar dolara ulaşacak.
Bugüne kadar Petlim, Petkim, STAR Rafineri ve TANAP dahil yapılan yatırım harcamaları 14.2 milyar doları buldu. Çırağan Sarayı’nda bir grup gazeteci ile bir araya gelen Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, önümüzdeki üç yıl içinde 5.3 milyar dolarlık daha yatırım yapacaklarını ifade etti. Azerbaycan dışındaki en büyük yatırımlarının Türkiye’de olduğuna dikkat çeken Zaur Gahramanov, şöyle dedi: “2008’de aldığımız Petkim’e her yıl 100 milyon dolar yatırdık. Bu yolla cari açığın 400-500 milyon dolar artmasını engelledik. STAR Rafinerisi’yle 1.5 milyar doların Türkiye’den çıkmasını engelledik. 1.8 milyar dolarlık yeni petrokimya kompleksi yatırımıyla, petrokimya kaynaklı 11.5 milyar dolarlık açığın 6 milyar dolarlık kısmını kapatacağız. Yani 7-8 milyar dolarlık açık kapanmış olacak.”
700’DEN FAZLA İZİN
Socar Türkiye, İzmir Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan 1453 hektarlık arazi için ‘Özel Endüstri Bölgesi’ unvanını alan Türkiye’deki ilk şirket. Türkiye’de ilk başta bürokratik engellerle çok fazla karşılaştıklarını ifade eden Zaur Gahramanov, “700’den fazla izin almak zorunda kaldık. İşlemler yavaş ilerlediği için her ay 70 milyon dolarlık kayba uğradık. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle karar alma süreci hızlandı. Özel Endüstri Bölgesi ile bürokrasi azaldı. Artık tek bir bakanlık işimizi çözüyor. BP de bürokrasinin kalkmasıyla ekimde ortak yatırım görüşmesi için geldi” diye konuştu. “Biz yabancı değiliz. Bunu devletin desteğinde de görüyoruz” diyen Socar Türkiye’nin CEO Zaur Gahramanov bundan sonraki süreçte dağıtım sektöründe de büyüyeceklerini söyledi. İstanbul Havalimanı’nda 9 akaryakıt istasyonu açarak stratejik olarak orada olmak istediklerini belirten Gahramanov satın almak için en az 600-700 istasyonu olan bir akaryakıt dağıtım şirketi baktıklarını söyledi.
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