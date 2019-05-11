Enflasyonun ilacı bilinçli tarım!

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren gübre şirketi İGSAŞ’ın Genel Müdürü Turan Tok, enflasyon rakamlarındaki gıda etkisine göndermede bulunarak, “Patatesi konuşuyoruz, soğanı ve limonu konuşuyoruz ama doğru gübre kullanımı gibi verimlilik artıran uygulamaları, su ve enerji gibi

maliyet azaltıcı yöntemleri konuşmuyoruz” dedi. Turan Tok’a göre gıda fiyatlarındaki bu artışın en önemli nedeni bilinçli tarım uygulamalarındaki eksiklik. Verimlilik noktasında toprak ve su kadar önemli olan bir diğer unsurun gübre kullanımı olduğuna dikkat çeken Tok, şöyle konuştu:

“Doğru gübre kullanımı ile bir dönümlük tarladan yüzde 30 ila yüzde 40 gibi daha fazla ürün elde edebilecek çözümlere odaklanmamız gerekiyor. Gübre sektörü, gıda arzına doğrudan pozitif etki edebilen, ülke ekonomisi açısından stratejik bir sektör. Gıda fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmanın yolu, verimliliği artırmaktan geçiyor. Günümüz şartlarında gübre ve bitki besini kullanmadan, birim alandan daha fazla ürün elde etmek teknik olarak mümkün değil. Bitkilerini iyi besleyen ülkeler hayvan ve insanlarını da iyi besleyebilir.”

Türkiye’de gübre kullanımının azalmaya başladığına dikkat çeken Turan Tok, “2015 yılında 5.5 milyon ton, 2016 yılında tarımda kullanılan gübrenin KDV’sinin sıfırlanması nedeniyle 6.7 milyon ton, 2017 yılında 6.3 milyon ton gübre kullanıldı. 2018 yılında ise yaklaşık 5.3-5.5 milyon ton arasında gübre tüketildiğini tahmin etmekteyiz.”

BU İŞ BİZİM İÇİN MEMLEKET MESELESİ

Sadece İGSAŞ olarak değil, Yıldızlar Yatırım Holding açısından da bu konuya “Memleket meselesi” yaklaşımıyla odaklanıldığını aktaran Turan Tok, “Tarladan Sofraya projemiz var. Çiftçilerimizin kendi tarlalarından numuneler alıyoruz. Analiz sonuçlarına göre gübreleme programları yapıp uygulanıyor. Yine çiftçinin kendisine ait atadan dededen görme yöntemlerle gübrelediği tarlalardaki uygulamalar sonucunda bilinçli tarımın getirdiği büyük fark çiftçilere gösteriliyor. Bu uygulamalar sonucunda, yüzde 30 daha az su, yüzde 30 daha az işçilik, Yüzde 30 daha az enerji, yüzde 30 daha az gübre ve yüzde 40 daha fazla verim elde edildiğini gördük” dedi.

‘CARİ AÇIĞI DÜŞÜRMEK İÇİN ÜRETİYORUZ’

İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, “İGSAŞ, Kocaeli, Kütahya, Antalya ve Samsun’daki tesislerinde tarım ve sanayinin ihtiyaç duyduğu üre, amonyak, kompoze gübreler, nitratlı gübreler, özel ve spesifik damla sulama gübreleri, UAN, İGSAŞ Blue, PAN, SNA, DNA ve nitrat çözeltisi üretimi yapıyor. 2017 yılında Antalya’da başladığımız ek yatırımı tamamladık. Ayrıca Kütahya’da da Türkiye’nin ithal ettiği potasyum nitrat gübresini üretecek yeni hat çalışmalarını bitirerek üretime başladık. Kütahya da ARGE ve Labarotuvar çalışmalarımızı da tamamladık. Bu alanda 35 milyon euroluk bir yatırım söz konusu… Her iki yatırımımız da ülkemizin ithal ettiği gübrelerin üretimine dönüktü. 2019’da yenilikçi ve inovatif yaklaşımımızla ülkemizde üretimi olmayan ürünleri üreterek dışa bağımlığı azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.