Enflasyonla mücadeleye önemli bir destek daha
Türkiye’nin en büyük KOBİ e-ticaret platformlarından n11.com, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı” desteklediğini açıkladı.
BÜNYESİNDEKİ 100 bini aşkın iş ortağını da enflasyonla mücadeleye çağıran n11.com, ürünlerinde ek yüzde 10 ve üzeri indirim yapmanın yanı sıra, firmasını ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında oluşturulan web sitesine kaydeden KOBİ’leri platformunda öne çıkaracağını belirtti.
Ayrıca, bu KOBİ’lere reklam paketlerinde de indirim sağlayacağını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle